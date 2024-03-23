Если Россия установит, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина, она усилит удары по военным объектам, в том числе по штаб-квартирам ЦРУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. В последнее время всё указывает на то, что «украинцы поступают по-своему и не слушаются ЦРУ». И в данном случае они ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным, а если США это не нравится — это их личные проблемы.

Если они (русские. — ИноТВ) обнаружат, что к теракту причастны украинцы, как вы думаете, будут ли они так же терпеливы, как во время террористических атак на Дарью Дугину и того журналиста, не помню его имени…

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Я не думаю, что Россия отреагирует эмоционально. Понимаете, они не начнут ни с того ни с сего дико размахивать кулаками и ударять по всему подряд. Они будут очень точны в своих ударах. И я полагаю, очень вероятно, что они начнут больше атаковать штаб-квартиры разведки и служб безопасности. Поступали сообщения о 12 базах ЦРУ на Украине — я уверен, что русские уже обнаружили их и теперь начнут наносить по ним удары, если установят, что этот теракт каким-либо образом связан с украинцами и/или людьми, обученными ЦРУ.

Ларри, вы считаете, что эти люди, которых обучало ЦРУ, выходят из-под контроля ЦРУ и Соединённых Штатов?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: На это указывает недавний отчёт этой, как я уже сказал, группы, прикрывающей деятельность ЦРУ. Когда они говорят, что «разочарованы их несанкционированными вопиющими действиями», это означает, что украинцы поступают по-своему и не слушаются ЦРУ.

Если в случае с Афганистаном это действительно было так, потому что никакого контакта там не было, то сейчас ЦРУ ведь полностью связано с правительством в Киеве. Так как же они могут выйти из-под контроля ЦРУ или Вашингтона?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Они по-прежнему остаются украинскими гражданами. А ЦРУ, каким бы масштабным там ни было его присутствие, — иностранцы. Вообще, знаете ли, нет такого, что мы посадили этих людей на цепь и приставили к их голове пистолет… По большей части это всё-таки профессиональные рабочие отношения. Но я думаю, что в данном случае украинцы ясно дали понять, что они будут делать то, что считают нужным, и, если нам это не нравится, очень жаль.

Дата выхода в эфир 23 марта 2024 года.