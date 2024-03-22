Спецпредставитель Китая по Евразии: Россия и Украина обе верят в дипломатический исход конфликта

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй сообщил, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции с равноправным участием России и Украины для решения конфликта между странами, пишет Reuters. По словам Ли Хуэя, хотя позиции сторон в отношении мирных переговоров сильно отличаются друг от друга, и Москва, и Киев считают, что кризис должен быть решён путём переговоров.

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина обе верят, что украинский конфликт закончится путём переговоров, несмотря на то, что Москва и Киев смотрят на перспективу мирных переговоров совершенно по-разному и непреклонны в своих позициях, передаёт Reuters.

«Стороны настаивают на своих собственных позициях, и существует значительный разрыв в их понимании мирных переговоров... но все согласны с тем, что переговоры, а не оружие, в конечном счёте положат конец этой войне», — отметил Ли Хуэй.

Спецпосланник подчеркнул, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон. «Я должен подчеркнуть, что китайская сторона не отдаёт предпочтение одной стороне перед другой и лишь хочет убедиться, что такая встреча пройдёт успешно», — добавил он.

Ли Хуэй также указал на намерение Поднебесной «способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса», добавив, что Китай «с распростёртыми объятиями» готов принять всё, что способствует снижению напряжённости и переговорам.