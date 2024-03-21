CNN: Пентагон признаёт успехи России на поле боя

На прошедшей встрече в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин признал, что «на поле боя мы действительно наблюдаем ряд постепенных успехов россиян». Как отмечает CNN, главе Пентагона приходится постоянно балансировать между тем, чтобы показать спонсорам Киева хоть какие-то успешные результаты их инвестиций, и тем, чтобы напомнить Западу, что без его помощи Украина не справляется.

Министр обороны США утверждает, что Америка по-прежнему решительно поддерживает Украину, несмотря на то, что республиканцы в конгрессе задерживают выделение столь необходимых средств. Во вторник Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины и другими союзниками в Германии. Он подтвердил, что США и их западные сторонники не позволят Украине потерпеть неудачу. Он также привёл ряд статистических данных, демонстрирующих потери России, однако признал, что существуют некие проблемы, заявив, что сегодня «выживание самой Украины поставлено на карту». Сегодня для обсуждения к нам присоединилась корреспондент CNN Клэр Себастьян.

Ллойду Остину непросто делать подобное заявление о решительной поддержке, когда в США идёт год выборов, наблюдаются очевидные разногласия, а законопроект о финансировании томится в конгрессе. Насколько можно верить этому заявлению? И я полагаю, что более важной проблемой здесь является тот факт, что у России есть такая роскошь, как время, и чем дольше мир ждёт, чем больше людей отворачиваются от этой истории, чем больше растёт усталость, тем хуже становится положение дел для Украины.

КЛЭР СЕБАСТЬЯН, корреспондент CNN: Я думаю, что эти слова, несмотря на заявления благодарности, которые мы потом услышали от Зеленского, пытающегося поддерживать дипломатическую линию, на Украине сочли пустым звуком. Да, США только что выделили ей ещё 300 миллионов долларов — но это лишь капля в море того, что нужно Украине.

И как мы видим из речи Ллойда Остина, он вечно находится в поисках золотой середины: ему постоянно приходится балансировать между тем, чтобы подчёркивать успехи Украины и то, как ей удаётся ослаблять потенциал России — просто чтобы показать американскому народу и, в частности, членам конгресса, что от их инвестиций есть результат, — и в то же время отмечать, что Украина находится в очень хрупком положении, как ещё один аргумент в пользу продолжения поддержки. Послушайте, что он сказал по этому поводу.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Что касается потенциального прорыва России, то на поле боя мы действительно наблюдаем ряд растущих успехов россиян. Эти успехи достигаются ценой значительных потерь в личном составе и технике. Тем не менее мы наблюдаем некоторые постепенные продвижения. Когда я общался со своими коллегами в руководстве обороны Украины, они заявили, что уверены в своей способности продолжать защищать свою суверенную территорию и удерживать линию фронта. Конечно, для того, чтобы продолжать это делать, им нужны боеприпасы, им нужна поддержка.

КЛЭР СЕБАСТЬЯН: В общем, ему приходится очень тщательно подбирать слова. На этой неделе заместитель министра обороны Украины заявил, что запасы боеприпасов упали до критического уровня. Россия же тем временем усиливает свои атаки, в частности использует летательные аппараты для сброса бомб. По словам Зеленского, только с начала марта они сбросили около 900 управляемых авиабомб. Так что ситуация критическая.

Европа активизировалась со своей инициативой по закупке боеприпасов за пределами блока. Данная идея активно обсуждается, в том числе и на этой встрече в Рамштайне. Премьер-министр Украины заявил, что надеется получить то, что он называет «достаточным количеством боеприпасов», к началу апреля. Достаточно ли это быстро для того, чтобы удержать линию фронта, например на западе Авдеевки, — это уже другой вопрос.

С нами была Клэр Себастьян. Большое спасибо!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 марта 2024 года.