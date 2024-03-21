LCI: Киеву не хватает средств ПВО, и Запад ничем не может помочь

10:40
Гладков: пять человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района
Согласно предварительной информации, пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ.
10:39
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги.
10:36
Здание «Белгород-Арены» получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
В Белгороде здание спортивного комплекса «Белгород-Арена» получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил директор учреждения Юрий Черников.
10:36
Энберт пожелал здоровья Щербаковой после операции на голеностопе
Серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт пожелал здоровья фигуристке Анне Щербаковой после операции.
10:33
Синоптик Цыганков: снежный покров в Москве превышает норму на 10 см
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в некоторых регионах России в предстоящие выходные.
10:29
Politico: ЕС опасается прорывов ВС России в зоне спецоперации летом
Политики в Европейском союзе опасаются прорывов Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции летом, пишет газета Politico.
10:26
В Одессе произошло аварийное отключение на электроподстанции
В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из электроподстанций.
10:26
Сальдо: ВСУ атаковали дронами Каховскую центральную районную больницу
ВС Украины атаковали Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо.
10:22
Чернышенко — об участии россиян на ОИ: если будет возможность, надо ехать
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
10:11
В Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса после обстрела
В Белгороде перекрыли движение транспорта по улице Щорса после обстрела города утром в четверг, 21 марта.
10:10
Бывшая жена Кольцова считает, что его смерть была несчастным случаем
Юлия Михайлова, бывшая жена тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, назвала причину смерти экс-супруга.
10:08
Собянин: двум строящимся станциям московского метро присвоили названия
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о присвоении названий двум строящимся станциям столичного метро. Они будут называться «ЗИЛ» и Достоевская».
10:07
В Москве 25 тысяч мероприятий провели при помощи сервиса «Вместе с культурой»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 25 тыс. мероприятий было организовано в столице с помощью сервиса «Вместе с культурой» с момента его запуска на портале mos.ru в 2021 году.
10:06
В Москве завершили благоустройство вблизи вокзала Шелепиха
В Москве благоустроили участок вблизи вокзала Шелепиха. Специалисты провели реконструкцию участка улично-дорожной сети протяжённостью 170 м, а также железнодорожного путепровода через Шмитовский проезд длиной 54,3 м.
10:06
На ВДНХ открылась посвящённая Московскому Кремлю фотовыставка
На ВДНХ открылась фотовыставка под названием «Московский Кремль». Она располагается во входной зоне павильона «Макет Москвы».
10:03
Рогов: ВСУ на Запорожском фронте начали охоту на мирных жителей с помощью дронов
ВС Украины охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
10:01
Санчес: в 2020 году демократы просили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена
Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, комментируя обвинения западных СМИ в адрес организаторов выборов президента России якобы в авторитаризме и электоральных манипуляциях, напомнил, как в 2020 году в ходе президентских выборов в США демократы «поиграли с цифрами» и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее американского лидера Джо Байдена.
09:59
Международная федерация аннулировала командный результат сборной России на чемпионате мира по скайраннингу
Федерация альпинизма России (ФАР) сообщила, что Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала командный результат национальной сборной на чемпионате мира.
09:51
США не смогли установить лазерное оружие на самолёт огневой поддержки AC-130J
В Соединённых Штатах отказались от лётных испытаний самолёта AC-130J Ghostrider, который вооружён лазерной пушкой, заявили в Командовании специальных операций ВВС США.
09:49
Депутат Гимбатов рассказал о работе над законопроектом о трофейном оружии
Депутат Государственной думы Андрей Гимбатов рассказал, что в настоящий момент идёт работа над законопроектом о регулировании оборота трофейного оружия в России.
09:44
Овечкин — о поражении от «Торонто»: нужно извлечь из этого урок
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:40
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы с помощью силы мысли
Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог сыграть в шахматы, передвигая курсор по игровой доске на экране ноутбука при помощи силы мысли.
09:32
Марочко: рапорты командиров ВСУ говорят об их тяжёлом положении под Купянском
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что перехваты рапортов командования украинских войск говорят о тяжёлом положении ВСУ на Купянском участке фронта.
09:29
Мэттьюс: Овечкин — величайший бомбардир всех времён
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.
09:27
«Известия»: в России для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП
В России для блогеров могут ввести отдельное наказание в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, пишет газета «Известия».
09:17
МЧС: Ил-76 МЧС России с 29 тоннами гумпомощи для жителей Газы вылетел в Египет
Самолёт Ил-76 с гумпомощью общим весом 29 т вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш, после чего представители Египетского общества Красного Полумесяца передадут его в сектор Газа.
09:14
Организаторы турнира WTA в Майами предоставили Соболенко дополнительный день отдыха
Организаторы турнира WTA 1000 в Майами предоставили белоруске Арине Соболенко дополнительный день отдыха.
09:10
WSJ: Россия восстановит свои силы быстрее Европы после окончания спецоперации
После завершение специальной военной операции Россия восстановит силы своей армии быстрее, чем страны Европы, пишет газета The Wall Street Journal.
09:00
L'Équipe: экс-нападающий «Реала» Робиньо приговорён к девяти годам тюрьмы за изнасилование
Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Робиньо приговорён к девяти годам тюрьмы.
09:00
Посол: Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление США
Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов, сообщил российский посол в африканской стране Николай Красильников.
08:49
Товарооборот России и Японии в феврале сократился на 16,5%
Товарооборот России и Японии в феврале 2024 года по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период прошлого года, сократился на 16,5% — до 104,1 млрд иен (около $690 млн).
08:44
Овечкин поднялся на 13-е место по очкам среди всех игроков в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 13-е место по очкам среди всех игроков в истории НХЛ.
08:39
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.
08:31
МО: силы ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.
08:29
Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Торонто»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».
08:21
Nación: Аргентина рассматривает возможность покупки у Дании самолётов F-16
Власти Аргентины рассматривают возможность покупки у Дании американских истребителей F-16, пишет газета La Nación со ссылкой на аргентинское Министерство обороны.
08:15
«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Капризов прервал результативную серию
«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:10
Хендрикс лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию
Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Монреале.
08:10
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущено оповещение о ракетной опасности.
08:06
«Даллас» без Дадонова победил «Аризону» в НХЛ
«Даллас» победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:05
Депутат Барбашов: военкоматы Одессы похищают мужчин для отправки под Крынки
Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста в Одессе и Николаеве для их дальнейшей отправки под Крынки на Херсонском направлении.
08:01
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто» в НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
07:53
Кличко: после взрывов в Киеве пострадало два предприятия
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ночных взрывов в Киеве пострадало два предприятия.
07:49
WP: несогласие по Украине ведёт к расколу Чехии и Словакии
Украинский конфликт стал поводом для разногласий между Чехией и Словакией, отметил обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур.
07:38
Новосибирский суд постановил арестовать актёра Кологривого
Центральный районный суд Новосибирска постановил арестовать актёра Никиту Кологривого по делу о мелком хулиганстве.
07:33
ФСБ задержала двоих жителей Мариуполя по подозрению в оправдании терроризма
Двое жителей Мариуполя задержаны по подозрению в публичном оправдании терроризма, говорится в заявлении УФСБ России по ДНР.
07:20
Экс-президент Украины Порошенко: государство плохо помогает ВСУ
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские власти уделяют слишком мало внимания потребностям ВСУ.
07:14
Пленный Гацарели: в «Грузинском легионе» ВСУ воюют британцы, японцы и израильтяне
Военнопленный наёмник из Грузии Мамука Гацарели рассказал, что в состав «Грузинского национального легиона», который участвует в зоне спецоперации на стороне ВСУ, входят наёмники из Великобритании, Японии, Израиля, Армении и Азербайджана.
06:53
МЧС на руднике «Пионер» в Приамурье пробурило скважину до застрявших горняков
Сотрудники МЧС России на руднике «Пионер» в Амурской области пробурили скважину до застрявших 13 горняков, заявили в ведомстве.
06:42
Третья серия взрывов прогремела в Киеве
На территории Киева произошла очередная серия взрывов, третья за ночь по счёту.