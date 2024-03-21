Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО, заявил в эфире LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос. Решить эту проблему могут только США, поскольку Европа не способна в краткосрочной перспективе производить вооружения такого типа, отметил эксперт. И это неудивительно, учитывая, что Европа не подготовилась к возможным последствиям конфликта, добавляет специалист по России Жан-Франсуа Бутор.

Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств ПВО и менее успешно перехватывает российские ракеты, заявил в эфире LCI бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе и экс-глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломерос.

Решить эту проблему могут только США, поскольку Европа не способна в краткосрочной перспективе производить вооружения такого типа, отметил эксперт. И даже в США, по его словам, существенно ускорить производство систем, с которыми научились работать украинцы, непросто.

По мнению специалиста по России Жан-Франсуа Бутора, задержка с поставками вооружений Киеву со стороны Запада неудивительна, поскольку Европа не подготовилась к возможной нехватке оружия на своих складах, а её темпы производства не поспевают за потребностями Киева.

И хотя у Америки имеются производственные мощности, чтобы помочь Украине, для новых поставок необходимо разрешение внутренних проблем, связанных с блокировкой средств в конгрессе, добавляет Паломерос. «Помните, мы много говорили полтора года назад о военной экономике и обо всём остальном, но, если хотите, мы так и не завели мотор», — констатирует военный.