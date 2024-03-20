Proletären: пока на Украине гибнут люди, ВПК Запада гребёт золото лопатой

С начала спецоперации России на Украине американские производители вооружений развивают свой ВПК и получают огромные деньги за счёт поставок Киеву и союзникам по военному блоку новой военной техники. Даже недавно вступившая в НАТО Швеция стала зарабатывать баснословные прибыли от поступающих от вооружённых сил подрядов. И всё это происходит на фоне гибели людей на Украине, пишет Proletären.

Военная помощь Украине со стороны Запада на самом деле оказалась не чем иным, как промышленной поддержкой американского ВПК. В то время как очередной пакет поддержки Киева находится в подвешенном состоянии между палатами конгресса США, Джо Байден уверяет, что львиная доля выделяемых средств налогоплательщиков фактически пойдёт Соединённым Штатам. Кроме того, недавно вступившая в НАТО Швеция, которая в пересчёте на ВВП пожертвовала Украине больше, чем Вашингтон, подпитывает оружейную промышленность США поставками вооружений для нужд ВСУ, пишет издание Proletären.

По существу, обещанная украинцам военная помощь включает в себя внутренние промышленные субсидии, и до 90% от её стоимости останется внутри страны. Такая «помощь» не является альтруистической, что позволяет США профинансировать перевооружение своей военной промышленности, в которой на сегодняшний день работают около 2,1 млн американцев, включая субподрядчиков, которые составляют около 10% всей рабочей силы в машиностроительной отрасли США.

Помимо оживления военного производства для собственного переоснащения, США зарабатывают на поставках новой военной техники союзникам по военному блоку, которые отправили на Украину свою старую технику. Подряды по производству вооружения пошли на пользу и шведской военной промышленности, хотя большая её часть сегодня принадлежит американо-британской BAE Systems. В оружейной промышленности Швеции занято около 30 тыс. человек, причём только за последние годы было нанято несколько тысяч человек.

Швеция, среди прочего, передала в дар Киеву 50 БМП CV-90, а также 8 систем Archer и заказала 48 новых у BAE Systems Bofors, не считая отправку тысяч гранатомётов и боеприпасов к ним. В результате ВС Швеции разместили новые заказы на миллиарды крон, в результате чего компания SAAB удвоила свои производственные мощности и наняла почти 2,5 тыс. новых сотрудников. Таким образом, пока на Украине гибнут люди, производители оружия гребут золото лопатами.