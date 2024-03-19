CNBC: Шольц всё сильнее убеждается, что Киев обойдётся без «Таурусов»

Споры вокруг поставок военной помощи Украине обостряют противоречия внутри правящей коалиции Германии. Но, несмотря на давление коллег, канцлер Олаф Шольц продолжает настаивать на своей позиции и отказывается отправлять ВСУ ракеты дальнего действия «Таурус», пишет CNBC.
Дебаты вокруг военной помощи Украине углубляют раскол в правительстве Германии. Но, как ожидается, несмотря на «чрезвычайно необычные» разногласия, канцлер Олаф Шольц возьмёт верх внутри правящей коалиции, пишет CNBC.
В основе многомесячного спора лежит вопрос о поставках ВСУ немецких ракет «Таурус». Шольц решительно отклоняет запросы Киева, опасаясь, что его страна рискует ещё больше увязнуть в конфликте, отмечается в статье.
Канцлер объясняет свою позицию тем, что «Таурусы» обладают достаточной дальностью действия и могут поразить территорию Россию, что Кремль воспримет как прямое вступление ФРГ в конфликт. В таком случае бундесверу не удастся удержать оборону против российской армии, настаивает Шольц.
По мнению экспертов, союзники по «светофорной» коалиции пытаются переубедить немецкого лидера, но наверняка потерпят неудачу. Ведь чем больше они давят на него, тем сильнее он убеждается в правильности своей позиции.
Непреклонность в отношении «Таурусов» также может быть частью долгоиграющей стратегии партии немецкого лидера, призванной показать его пацифистом. «Похоже, что СДПГ уже переходит в режим предвыборной кампании, изображая Шольца как «канцлера мира», — предположил в интервью CNBC старший научный сотрудник Мюнхенского университета бундесвера Франк Зауэр.
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