Politico: распри внутри правящей коалиции Германии делают Берлин беззащитным перед влиянием Кремля

Вопрос о поставках Украине крылатых ракет Taurus вызвал в правящей коалиции Германии открытый конфликт, из-за которого Москве становится гораздо проще оказывать влияние на внутреннюю политику страны, пишет Politico. Как подчёркивается в материале издания, президент России Владимир Путин уже продемонстрировал это в недавнем интервью.
Разногласия внутри тройственной правящей коалиции Германии по вопросу помощи Украине переросли в открытый конфликт, из-за которого Берлин становится лёгкой мишенью для информационных операций Москвы, предупреждает Politico.
Как напоминает издание, немецкий лидер Олаф Шольц, надеясь показать себя «канцлером-миротворцем», по-прежнему настаивает на том, что Германии нельзя передавать Украине крылатые ракеты Taurus — но его подход с некоторых пор открыто критикуют члены входящих в его коалицию «Зелёных» и Свободной демократической партии Германии. Они, среди прочего, оспаривают тезис канцлера о том, что для применения Taurus на украинской территории придётся размещать немецких солдат, что создаст риски прямого конфликта между Германией и Россией; соратники Шольца убеждены, что Берлин вполне может найти возможность передать ракеты без размещения войск, и что более рискованным на деле является как раз стратегия Шольца, ведь Россия, не встречая серьёзного отпора, продвигается вперёд.
Демонстрируя свои разногласия так открыто, Шольц и его правительство значительно упрощают Кремлю задачу по созданию конфликтов внутри Европы, которые он старательно сеет уже давно, говорится в материале Politico. По мысли обозревателя издания, Кремль совсем не случайно обнародовал недавно запись разговора немецких военных, которые обсуждали поставки Taurus: такой ход позволил Владимиру Путину без труда влиять на внутриполитические дискуссии в Германии.
В своём недавнем интервью российский лидер не преминул этим воспользоваться, отметив, что вопрос поставок Taurus представляет для Берлина трудности с конституционной точки зрения. Как поясняет журналист Politico, здесь Путин явно намекнул на статью основного закона Германии, запрещающую агрессивную войну — и, по всей видимости, попытался таким образом сыграть на главном страхе Шольца: что Москва воспримет удар при помощи ракет по российской территории как акт агрессии со стороны Германии.
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