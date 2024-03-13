Economist: Шольц противостоит и внутреннему, и внешнему давлению в вопросе с Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отправки Украине ракет Taurus, несмотря на давление на внутриполитической и международной арене, пишет The Economist. Он опасается, что такие поставки сделают Германию одной из воюющих сторон.

Уже много месяцев канцлер Германии Олаф Шольц сопротивлялся внутреннему и международному давлению с требованием поставить Украине крылатые ракеты немецкого производства Taurus. Союзники даже придумывают хитрые схемы, но Шольц не намерен сдаваться, пишет The Economist.



Британская Storm Shadow и французская Scalp — это крылатые ракеты большой дальности, аналогичные Taurus. Но и Великобритания, и Франция отправили их Украине, а Германия свои доступные 150 ракет передавать Киеву не спешит.



Taurus отличаются тем, что их дальность составляет 500 км, по сравнению с менее чем 300 км у Scalps и Storm Shadows. Taurus летит на высоте менее 50 м над землёй, что затрудняет их обнаружение. Точность составляет 5 м. Ракетам Taurus не требуется спутниковый сигнал, а значит, они менее уязвимы для электронных помех. Их большая дальность также делает их более безопасными для пилотов истребителей, которые их запускают. Издание отмечает, что ракеты Taurus могут быть высокоэффективны против командных пунктов и логистических узлов, а также могут нанести удар по Крымскому мосту.



Но Шольц утверждает, что поставка ракет Taurus сделает Германию одной из сторон войны, поскольку, по его словам, солдатам бундесвера придётся отправиться на Украину для обучения украинцев. Некоторые предлагают, чтобы обучением занялась компания Taurus Systems, которая напрямую к Германии не относится.



На Шольца оказывают давление и внутри страны. 14 марта бундестаг проголосует по этому вопросу. Ряд парламентариев заявили, что поддержат идею о поставке этих ракет Украине. Если этого будет достаточно, чтобы законопроект прошёл, это станет сокрушительным ударом по правительству Шольца, отмечает автор статьи. При этом 61% немцев выступают против поставок ракет Taurus на Украину.



Издание напоминает, что в прошлом похожая ситуация была с требованием отправить на Украину танки Leopard. Сейчас же вопрос с Taurus, возможно, выступает отвлекающим фактором от отчаянной потребности Украины в обычных артиллерийских снарядах. Но канцлер, похоже, не намерен менять своё мнение, пишет автор статьи.