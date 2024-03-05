Guardian: «не сопротивляйся» — Британия давит на Берлин, требуя передать Украине ракеты Taurus

Лондон призвал Берлин поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на произошедшую ранее утечку разговора офицеров бундесвера и нежелание Германии. Как передаёт The Guardian, Британия напомнила, что первой передала Киеву дальнобойные ракеты, и призвала союзников последовать её примеру. Однако, по мнению экспертов, эти призывы вряд ли повлияют на «сопротивляющийся» Берлин, который опасается прямой конфронтации с Москвой.

Британия призвала «сопротивляющийся» Берлин поставить Киеву ракеты Taurus, несмотря на недавнюю «позорную утечку» сверхсекретного разговора с участием офицеров бундесвера, сообщает The Guardian. Вместо того чтобы публично критиковать Германию за утечку, Лондон стал ещё жёстче настаивать на поставках Taurus, дальность действия которых вдвое больше, чем у англо-французской системы вооружений, уже переданной Киеву.

«Великобритания была первой страной, предоставившей Украине дальнобойные высокоточные ракеты, и мы призываем наших союзников сделать то же самое», — заявил представитель британских властей. Как отмечает издание, ранее Лондон признал наличие «небольшого числа британских военнослужащих на Украине».

Тем не менее, по словам военного эксперта Карло Масала из Мюнхенского университета бундесвера, такая «истерическая реакция общественности» на возможность прямого участия Германии в войне против России, последовавшая в результате утечки, теперь однозначно помешает поставке ракет. «Теперь Олаф Шольц точно не захочет поставлять Taurus на Украину, а это именно то, что русские хотели предотвратить раз и навсегда», — приводит его слова The Guardian.