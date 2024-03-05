Жители Евросоюза стали жить хуже из-за антироссийских санкций. Они возмущены тем, что их правительства продолжают накачивать Украину деньгами в ущерб собственным гражданам, сообщает China Daily. Особенно пострадали фермеры, которые устраивают демонстрации по всей Европе.

В то время как правящие круги Европы продолжают заявлять о своей поддержке Украины, обычные люди видят вещи совершенно по-другому. Всё больше европейцев не хотят жертвовать своими интересами ради Киева, сообщает China Daily.

Антироссийские санкции уже привели к росту цен на энергоносители и высокой инфляции, что привело к снижению уровня жизни, отмечают китайские эксперты. Европейская комиссия снизила свой прогноз экономического роста ЕС в этом году с 1,3% до 0,9%. На этом фоне Киеву выделили помощь в размере €50 млрд, а ряд стран сократил субсидии на сельхозпродукцию. Это вызвало массовые протесты фермеров по всей Европе.



Хэ Юн, доцент Школы государственного управления Хунаньского университета, считает, что на Западе наступила усталость от поддержки Украины, и конфликт, вероятно, ещё больше расколет европейское общество.



Согласно данным недавнего опроса, только 10% европейцев заявили, что, по их мнению, Украина сможет победить Россию на поле боя. В то же время 41% уверен, что мирные переговоры следует продвигать вперёд, напоминает издание.