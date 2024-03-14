AP: в бундестаге снова отвергли призыв оппозиции передать Киеву ракеты Taurus

20:38
На АЭС «Фукусима-1» после землетрясения приостановили сброс очищенной воды
Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» приостановил сброс очищенной воды со станции после землетрясения.
20:37
Стали известны все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу
Определились все участники полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу в сезоне-2023/24.
20:27
Полянский: расследования Запада по ЧП на «Северных потоках» нетранспарентны
Расследования Дании, Швеции и Германии по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были абсолютно нетранспарентными для России.
20:26
Бойцы реактивной батареи под залп «Градов» поблагодарили подписчиков и команду RT за помощь
Бойцы реактивной батареи 74-й ОМСБр под залп «Градов» по врагу поблагодарили подписчиков и команду RT за помощь.
20:25
Источник: центровой УНИКСа Лабери попал в аварию в Казани, проехав на красный
Центровой баскетбольного клуба УНИКС Луи Лабери попал в ДТП в Казани (Татарстан).
20:23
Экс-министр финансов США Мнучин собирается купить TikTok
Бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что начал собирать консорциум инвесторов для покупки соцсети TikTok у китайской компании ByteDance.
20:19
В Болгарии заявили об отправке на Украину первой партии с бронетранспортёрами
Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами на Украину.
20:16
Корреспондент RT: некоторые жители Грайворона уезжают из города
Некоторые жители Грайворона Белгородской области уезжают из города на фоне обстрелов со стороны украинских боевиков. Корреспондент RT Павел Белый рассказал, что на заправках скапливаются машины.
20:13
«Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
«Балтика» одержала победу над «Локомотивом» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
20:09
СК: в Воронежской области осудят ветеринара по делу о сибирской язве
В Воронежской области бывшего ветеринарного врача осудят по обвинению в халатности после того, как на продовольственный рынок попало заражённое сибирской язвой мясо.
20:07
В Кемеровской области открыли новый «Кванториум»
В кемеровском Мариинске открылся детский технопарк «Кванториум».
20:07
Путин посмертно наградил медалью замглавы района Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, подорвавшегося в машине на мине.
20:05
Глава МИД Британии Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон назвал RT и китайское ТВ «отравляющими умы» телеканалами.
20:02
Трусова назвала олимпийское серебро самой ценной медалью за карьеру
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова назвала самую ценную медаль в своей карьере.
20:01
Бобровский вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона по версии сайта НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список претендентов на получение «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата.
20:01
Юрист назвал «евробредом» требование ЕП к России в отношении возврата золота
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал требование
Европейского парламента вернуть Румынии её «национальное достояние», в том числе золотой запас и остальные культурные ценности.
19:56
Вяльбе считает неприемлемым выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном выступлении отечественных спортсменов на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
19:56
В сети разошёлся ролик с девушкой из России, спевшей «дуэтом» с гудящей трубой
В соцсетях завирусился ролик с девушкой из Красноярска, которая сняла свой «дуэт» с гудящей трубой в общежитии.
19:56
«Спартак» победил «Оренбург» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Московский «Спартак» на своём поле взял верх над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
19:55
В Удмуртии разработали новый проект по ремонту вузов
В Удмуртии разработали проект «Зачётный ремонт», в рамках которого планируется обновить вузы и учреждения среднего профессионального образования.
19:53
Нетаньяху: ХАМАС до сих пор не дало реального ответа по сделке о заложниках
Движение ХАМАС до сих пор не дало ответа по сделке касательно прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
19:53
Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Наталии Касаткиной
Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народной артистки РСФСР руководителя московского Театра классического балета Натальи Касаткиной.
19:51
Оперу в исполнении музыкантов из Тюмени покажут на портале «Культура.РФ»
Жители России смогут посмотреть оперу «Руслан и Людмила» в исполнении тюменских музыкантов на портале «Культура.РФ».
19:51
Конкурс театрального искусства состоится в Подмосковье в конце марта
Шестой областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» пройдёт в Щёлкове в конце марта.
19:50
В Москве открылись первые детские эндоскопические центры
В Москве в Морозовской детской городской клинической больнице и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой открылись детские эндоскопические центры для выявления заболеваний ЖКТ, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
19:50
Орлов: Галицкий — не самодур, Ивич не подготовил команду к рестарту
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого уволить главного тренера Владимира Ивича.
19:50
Диетолог Дианова назвала подсолнечное масло полезнее оливкового
Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять подсолнечное масло вместо оливкового.
19:50
В Кирове возобновил работу аэропорт Победилово
Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал об открытии аэропорта Победилово после модернизации.
19:49
Стал известен первый Герой Труда России в Кировской области
Жителю Кировской области присвоено звание Героя Труда России.
19:49
В Татарстане утвердили проект развития территории Ново-Татарской слободы
В Вахитовском районе Татарстана утверждён проект развития территории Ново-Татарской слободы.
19:49
Форум «Деловая Удмуртия» состоится в Ижевске 27 марта
В Ижевске 27 марта пройдёт бизнес-форум «Деловая Удмуртия».
19:48
Спасатели предупредили о штормовом ветре и морозах в ЯНАО 15 марта
ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому округу выпустило предупреждение о штормовом ветре до 20 м/с и морозах до -30 °С.
19:47
Школьник закрыл собой маленькую сестру во время обстрела в Белгородской области
В Белгородской области школьник закрыл собой девятимесячную сестру во время обстрела со стороны украинских боевиков. Оба ребёнка находятся в отделении травматологии.
19:44
Под монастырём в Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей
В Астраханской области под Чуркинским монастырём обнаружили 14 рукотворных тоннелей.
19:43
Систему-112 в Калининградской области перевели на отечественное ПО
В Калининградской области модернизировали Систему-112. Её перевели на отечественное программное обеспечение.
19:42
МИД: Россия и КНДР едины в понимании причин обострения обстановки в мире
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Пхеньян едины в понимании причин и виновников обострения обстановки на мировой арене.
19:41
Кот спас хозяйку от осколков во время обстрела в Белгородской области
В Белгородской области кот по кличке Арчи спас хозяйку от осколков во время обстрела: животное стало будить женщину, когда начались прилёты, и тем самым закрыло собой.
19:37
В Удмуртии направят 130 млн рублей на капремонт Нылгинской больницы
Из бюджета Удмуртии направят более 130 млн рублей на капремонт Нылгинской участковой больницы.
19:37
Вяльбе считает, что российские спортсмены «приняли унижение» на двух последних зимних Олимпиадах
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении отечественных спортсменов на двух последних зимних Олимпийских играх — в Пхёнчхане и Пекине.
19:36
«СКА-Хабаровск» больше 15 лет не проигрывает дома в основное время в Кубке России
«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Сочи» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
19:33
«Спартак» забил два гола за три минуты в матче с «Оренбургом»
Московский «Спартак» упрочил преимущество в ответном матче с «Оренбургом» в рамках Пути РПЛ Кубка России по футболу.
19:30
Военкор Филатов показал первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой
RT публикует первую часть операции по разгрому ВСУ под Орловкой в ДНР от военкора Андрея Филатова.
19:29
Прокуратура Москвы предостерегла граждан от попыток срыва выборов
Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за нарушения избирательного законодательства после того, как в сети появились призывы к несогласованным акциям на избирательных участках в столице.
19:28
Ари: в «Краснодар» вернулся тренер, который олицетворяет клуб
Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался об увольнении главного тренера команды Владимира Ивича и назначении на его место Мурада Мусаева.
19:27
Monde: вопрос об отправке французских войск на Украину рассматривается с лета
Вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться летом 2023 года.
19:25
В Подмосковье более 10 тысяч детей получат бесплатные путёвки в лагерь
В Московской области более 10 тыс. детей получат путёвки в лагерь в рамках детской оздоровительной кампании 2024 года.
19:24
Путин поручил властям разобраться с созданием энергетической установки в космосе
Российский лидер Владимир Путин поручил властям разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе.
19:22
Трусова не хотела бы отдавать своих будущих детей в фигурное катание
Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова призналась, что не хотела бы отдавать своих будущих детей в фигурное катание.
19:20
Плющев считает абсурдом идею присвоения легионерам статуса ветерана в КХЛ
Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об идее ввести в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) специальный статус для иностранцев-ветеранов, согласно которому они перестанут считаться легионерами.
19:19
СК: получившие российское гражданство более 16 тысяч человек поставлены на воинский учёт
За несколько месяцев 2023 года на воинский учёт были поставлены более 16 тыс. человек, получивших российское гражданство, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на заседании коллегии Главного военного следственного управления ведомства.