AP: в бундестаге снова отвергли призыв оппозиции передать Киеву ракеты Taurus

Депутаты бундестага в четверг большинством голосов отклонили предложенную оппозиционным блоком ХДСХ/СС резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Associated Press. Как отмечается в материале агентства, голосование состоялось на следующий день после выступления перед законотворцами Олафа Шольца, который продолжает высказываться категорически против подобного шага.

Немецкие законотворцы в четверг отвергли очередной призыв оппозиции передать Киеву крылатые ракеты Taurus, сообщает Associated Press. По информации агентства, соответствующую инициативу, предложенную в бундестаге оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, отвергли 495 голосами против; за высказались 190 депутатов, воздержались пятеро.

Как напоминает корреспондент AP, голосование прошло уже на следующий день после выступления в бундестаге канцлера Олафа Шольца, который снова категорически отказался поставлять ракеты Киеву. Оппозиция вместе с тем рассчитывала всё же продавить вопрос, воспользовавшись разногласиями внутри возглавляемой Шольцем правящей коалиции.

Несмотря на то что Германия успела занять второе после США место по объёму военной помощи, предоставленной Украине, Шольц уже много месяцев отказывается удовлетворять просьбы украинских властей о передаче ракет Taurus, поскольку те обладают дальностью до 500 км и могут быть применены для ударов далеко в российскому тылу. Его точка зрения раздражает как оппозицию, так и часть его соратников по правящей коалиции.