Попытка продемонстрировать единство и сгладить напряжённость — CNN о встрече Макрона, Шольца и Туска

В пятницу в Берлине лидеры Германии, Франции и Польши встретились для обсуждения помощи Украине и сглаживания углов на фоне растущих разногласий. Как отмечает корреспондент CNN, встреча Шольца, Макрона и Туска стала «попыткой продемонстрировать единство, а также постараться продвинуться вперёд в том, что касается вооружения Украины».

Сегодня три европейских лидера встретились в Берлине, чтобы обсудить военную поддержку Украины после нескольких недель трений между союзниками. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск — так называемый веймарский треугольник пытается сподвигнуть Европу на оказание новой помощи Украине.

Эта встреча стала демонстрацией единства после того, как предложение Макрона о вводе западных войск на Украину вызвало критику со стороны канцлера Шольца. Макрон продолжает настаивать на своей позиции, утверждая, что Европа должна быть готова к войне, если хочет мира. Послушайте.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Если Россия победит, жизнь французского народа изменится. У нас в Европе больше не будет безопасно. Кто может хоть на секунду подумать, что президент Путин, который не соблюдает ни одного из своих ограничений и ни одного из своих обязательств, остановится на этом?

С такими словами президент Макрон выступил вчера вечером.

Со мной на связи из Берлина наш старший международный корреспондент Фред Пляйтген. Фред, эта встреча — во многом возможность для лидеров сгладить напряжённость, а также скоординировать свои заявления на фоне слов президента Макрона о возможном вводе войск на Украину, не так ли?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, в последние несколько дней между Берлином и Парижем было много споров и почти что междоусобиц. И дело не только в комментариях Эммануэля Макрона о войсках, что вызвало серьёзное беспокойство в Берлине. Напряжение наблюдается и с другой стороны.

Олаф Шольц сильно разозлил Францию, когда сказал, что отказывает украинцам в немецких крылатых ракетах Taurus, потому что не хочет делать Германию участницей войны. Он сказал, что немцы просто не могут делать то, что, например, делают французы, чем намекнул на тот факт, что у Франции уже есть сухопутные войска на территории Украины, которые помогают украинцам с теми крылатыми ракетами, которые поставили им французы. Так что между Макроном и Шольцем есть некоторые разногласия.

Но сегодня, вы абсолютно правы, эти двое пытаются продемонстрировать единство, а также стараются продвинуться вперёд в том, что касается вооружения Украины. Было много разговоров о том, чтобы закупать боеприпасы не только внутри Евросоюза, но и за его пределами, если производство не удастся увеличить достаточно быстро. Похоже, что в этом вопросе все стороны придерживаются единой позиции. Кроме того, Макрон и Шольц сошлись по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов для оплаты всего этого. Конечно, Дональд Туск их поддержал.

Давайте послушаем, что сказали сегодня Шольц и Макрон.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Мы посылаем Москве кристально чистый сигнал. Российский президент должен знать, что наша поддержка Украины не закончится. Мы остаёмся едины на стороне Украины. Спасибо.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: В украинском конфликте на кону стоит наше будущее, наша безопасность. Мы проявляем солидарность с народом Украины, чья территориальная целостность находится под угрозой.

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН: Я думаю, что и Олаф Шольц, и Эммануэль Макрон понимают, что им обоим придётся держаться вместе, если они хотят продолжать поддерживать Украину на том же уровне, что и раньше. Потому что, очевидно, основная проблема — это неопределённость в отношении дальнейшей военной помощи со стороны США и, конечно же, ожидание там президентских выборов.

Но сегодня — вы абсолютно правы — они попытались продемонстрировать единство и не хотели, чтобы этому что-то мешало. Возможно, это стало одной из причин, по которой они не стали отвечать на вопросы журналистов.

Фред Пляйтген для CNN из Берлина. Рада видеть вас, Фред, спасибо!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 марта 2024 года.