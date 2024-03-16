Пустые слова и иллюзия угрозы — полковник Макгрегор об идее отправки западных войск на Украину

Учитывая низкие политические рейтинги европейских лидеров, их слова об отправке войск на Украину — не что иное, как «последняя попытка удержаться у власти», заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Daniel Davis / Deep Dive. Пока европейские военные смеются над данной идеей, понимая её обречённость, политики пытаются выставить себя «спасителями» Европы и Украины.

Мы постоянно видим, когда на публике речь заходит об Украине, как президент Байден регулярно повторяет: «Украина не просит от нас людей, мы не собираемся посылать туда людей — они просто хотят помощи». Но сейчас мы видим, как он (Зеленский. — ИноТВ) готовит для этого почву, говоря: «Ребята, вы должны прийти нам на помощь, потому что в противном случае мы все умрём. Он (Путин. — ИноТВ) придёт за всеми нами!»

И, Даг, я понимаю, почему он так говорит. Его страна подверглась вторжению, он хочет получить помощь отовсюду, где только можно, и он скажет всё, что угодно, лишь бы получить эту помощь. Я всё понимаю. Но не от Макрона, не от некоторых других стран, которые ничего не выиграют от войны с Россией, а только потеряют. Так в чём же заключается их мотивация?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Зеленский — архитектор войны, смерти и разрушения Украины. И, как я уже говорил, он не украинец. Он с востока, вырос как русскоговорящий, основательно русифицирован и не имеет никакого отношения к Украине. Он был выбран в качестве марионетки олигархом Коломойским и поставлен у власти с благословения и при поддержке таких людей, как Нуланд. Это во-первых.

Во-вторых, у всей глобалистской элиты в Западной и Восточной Европе сейчас проблемы. Их положение крайне неустойчиво. Макрон очень слаб. Шольц слаб, поэтому и бежит от Макрона и его глупых идей так быстро, как только может. Глобалистская элита, правящая Западной Европой и, откровенно говоря, правящая и здесь, находится в очень опасном положении. Вероятно, в ближайшем будущем они будут смещены.

Это их последняя попытка удержаться у власти. А как удержаться у власти, когда ты проигрываешь? Притвориться, что где-то там существует великий враг, который всем угрожает, и попытаться убедить всех, что ты — их спаситель. Именно это пытается сделать Макрон и его современники. Но ничего не выходит.

Руководство французской армии лишь посмеялось над идеей отправить кого-нибудь на Украину. Они знают, что французские военные не в состоянии отправиться туда и что-то сделать. То же самое можно сказать и об остальных европейских вооружённых силах. Любой, кто считает иначе, просто сумасшедший.

Мы не в состоянии отправиться воевать на Украину. Наши позиции слабые. Мы не готовы к войне какого бы то ни было масштаба против любой крупной державы на планете. Так что это всё чепуха. Это пустые слова, призванные создать иллюзию, которая, как они надеются, поможет им удержаться у власти. Но это не сработает.

Дата выхода в эфир 15 марта 2024 года.