RS: лицемерие и непоследовательность — внешняя политика США обнажила истинное лицо Белого дома

Вместо восстановления внешней политики, которое Белый дом вполне успешно проводил поначалу, сегодня над командой Байдена «сгущаются тучи и всё идёт под откос — причём, возможно, навсегда». Как отмечает Responsible Statecraft, конфликты на Украине и в Газе обнажили лицемерие и непоследовательность Вашингтона в своих заявлениях, оставив США практически в изоляции на мировой арене.

С самого прихода Байдена к власти его внешнеполитическая команда обозначила своей целью вывод Вашингтона из той «бездны», в которую его якобы загнал Трамп. И если поначалу некоторые даже осмеливались говорить об успехах проводимой политики, то сегодня над Байденом и его командой «сгущаются тучи и всё идёт под откос — причём, возможно, навсегда», утверждает Responsible Statecraft.

Речь идёт о реакции Вашингтона на два разных конфликта, оба из которых он, разумеется, не смог обойти стороной. Два года администрация Байдена осуждала «неспровоцированное вторжение» России на Украину, упорно продолжая финансировать «борьбу за демократию» и отвергая переговоры. Однако, как отмечает издание, реакция администрации Байдена на происходящее в Газе «откровенно предала всякую мнимую приверженность правам человека и международному праву, которые были так важны для Белого дома, когда речь шла об Украине».

До сих пор Байден продолжает публично поддерживать войну Израиля — как словесно, так и материально. Несмотря на громкие заявления о том, что Вашингтон в частном порядке выразил своё «разочарование» и «обеспокоенность» Тель-Авиву, война продолжается, в то время как число погибших палестинцев перевалило за 30 тыс.

Более того, Белый дом последовательно осуждает Москву за нарушение международного права, а в апреле 2022 года Байден и вовсе не преминул обвинить Путина в совершении геноцида. Однако когда в начале этого года Международный суд ООН постановил, что действия Израиля в секторе Газа вполне тянут на геноцид, Белый дом назвал это обвинение «необоснованным».

Таким образом, всего за несколько месяцев администрация Байдена положила конец всем своим дипломатическим и внешнеполитическим усилиям. Белый дом собственноручно «обнажил лицемерие и непоследовательность своих заявлений о приверженности правам человека и международному порядку и оставил Вашингтон в изоляции на мировой арене», заключает RS.