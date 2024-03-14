NewsNation: Байден всё-таки нашёл деньги на Украину — в ущерб боеготовности ВС США

Администрация Байдена сумела выделить Киеву ещё $300 млн в обход конгресса, отыскав «лишние» деньги, оставшиеся от различных оборонных контрактов, — а значит, она продолжит отправлять украинцам оружие, истощая арсеналы собственных войск, полагает ведущий NewsNation Лиланд Виттер. Как отметил журналист в эфире своего канала, ситуация такова, что в случае крупного регионального конфликта у американцев очень быстро кончатся боеприпасы — и новый пакет помощи проблему, вероятно, усугубит.

Эту новую сумму составили из денег, сэкономленных на других оборонных контрактах, одобренных президентом Байденом и чиновниками Пентагона. Речь — о первом пакете помощи, полученном Украиной после того, как Пентагон объявил в декабре, что страна исчерпала выделенные ей средства. В него вошли противовоздушные ракеты, а также наиболее ходовые боеприпасы, включая кассетные.

А с нами на связи Лиланд Виттер — ведущий программы On Balance, которая выходит на нашем канале. Лиланд, а давайте-ка вы мне вот прямо сразу поможете разобраться с цифрами, потому что у меня здесь что-то не сходится: выходит, у нас не хватает 10 миллиардов, мы не имеем возможности восстанавливать свой собственный арсенал — но при этом мы всё равно отправляем за границу ещё триста миллионов?

ЛИЛАНД ВИТТЕР, ведущий передачи On Balance: Ну, вы вот просите «помочь вам разобраться» — но с такими цифрами сложно разбираться, пока не поймёшь, что речь о цифрах из Вашингтона. Наверное, самая уместная в данном случае аналогия — что они заглянули за подушки дивана и нашли несколько монеток, оставшихся от лишних контрактов. Они перекинули туда-сюда кое-какие суммы, с которыми можно было так поступить, и кое-что отправили Украине, дабы как-то обойти то, что конгресс так и не дал зелёный свет на выделение Украине каких-либо дополнительных пакетов вооружений или денег.





И в ближайшее время вы ещё услышите по этому поводу много споров и много гневных заявлений — о том, что, дескать, Белый дом здесь действует в обход людей, которые, по идее, должны быть выразителями интересов народа, то есть членов конгресса, которые участвуют в принятии решений о том, тратить ли деньги налогоплательщиков и отправлять ли оружие за рубеж.





И у этой проблемы есть две стороны — и вы, как мне кажется, правильно делаете, что о них говорите. Во-первых, есть вопрос о том, нужно ли отправлять это оружие Украине и тратить на Украине дополнительные деньги, не имея ни со стороны Белого дома, ни со стороны самих украинцев какого-либо сценария завершения — сценария того, как мог бы выглядеть финал этого конфликта.





Второй же — и, вероятно, ещё более важный — вопрос относится к тому, что вы как раз говорили о Вооружённых силах США. Ведь уже ясно, что за последние 2 года мы отправили украинцам так много оружия — насколько бы хорошие у нас ни были намерения, — что это навредило боеготовности самих США. И не только в том, что мы не готовы сегодня, но и в том, что не будем готовы через неделю, если начнётся война, особенно если речь пойдёт о серьёзном региональном конфликте. И чувствоваться это будет и в плане артиллерийских снарядов, и в плане ракет «земля — воздух», и в плане других типов вооружений, которые мы всё это время отправляли Украине и которых не хватает нашим собственным войскам.

Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года.