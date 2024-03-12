Politico: Пентагон хочет получить от конгресса США $10 млрд, чтобы восполнить опустошённые ради Киева арсеналы

Из-за отправленных на Украину вооружений Пентагону теперь нужны $10 млрд, чтобы восполнить свои арсеналы, пишет Politico. Однако поскольку пакет дополнительной помощи Киеву застрял в конгрессе, оборонное ведомство США пока не в состоянии залатать эту «зияющую дыру», отмечается в статье.

Из-за застрявшего в конгрессе законопроекта о помощи Украине Министерство обороны США до сих пор не может получить деньги, чтобы заменить отправленное украинцам оружие на сумму $10 млрд, пишет Politico.



Официальные лица Пентагона надеются с помощью предложенного Джо Байденом закона о дополнительном финансировании, который включает в себя также средства для Израиля и Тайваня, восполнить американские арсеналы.



При этом высокопоставленный представитель Министерства обороны на условиях анонимности заявил, что если Министерство обороны США не получит финансирование для пополнения своих запасов, то американские вооружённые силы в итоге ощутят на себе последствия этой «зияющей дыры».



«Мы не смогли при имеющемся на сегодняшний день финансировании — а сейчас ожидается большой объём дополнительного финансирования — восполнить всё, что мы уже предоставили Украине, — сказал неназванный чиновник. — Так что, если мы не сможем получить новое финансирование, это в определённой степени отразится на нашей собственной боеготовности и на наших собственных запасах».