WT о новом докладе Пентагона по НЛО: если «истина где-то рядом», то правительство США её не видело

Пентагон опубликовал новый доклад по теме НЛО, в котором говорится об отсутствии каких-либо доказательств контактов с инопланетными формами жизни, пишет The Washington Times. Этот документ, как отмечает издание, появился через несколько месяцев после того, как ряд бывших официальных лиц США, давая показания в конгрессе, заявили о существовании крайне секретных программ, занимающихся этим вопросом.

В новом докладе Пентагона говорится об отсутствии каких-либо доказательств того, что «теневые элементы в американском правительстве» вступали в контакт с инопланетными формами жизни, проводили обратную разработку внеземных космических кораблей и на протяжении десятилетий скрывали эту информацию от американской общественности, сообщает The Washington Times.



«В этом докладе утверждается: если истина где-то рядом*, то, как заявляет правительство, оно её не видело», — иронизирует издание.



Этот документ, который был представлен американским законодателям ещё на прошлой неделе, а в эту пятницу был опубликован в интернете, появился всего через несколько месяцев после ошеломляющих публичных показаний перед американским конгрессом бывших официальных лиц США, которые заявили, что знают о существовании таких строго секретных программ.



В докладе Пентагона говорится, что никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, нет.



* Отсылка к сериалу «Секретные материалы» (прим. ИноТВ).