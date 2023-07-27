CBS News: вопрос нацбезопасности — отставные военные рассказали американским конгрессменам о встречах с НЛО

На слушаниях подкомитета палаты представителей США по надзору выступили три бывших военнослужащих, которые поведали законотворцам об НЛО — и предупредили, что Пентагон, вероятно, скрывает значительную часть информации о таких объектах от публики, передаёт CBS News. Как отмечает корреспондент канала, проблему неопознанных объектов в конгрессе воспринимают как вопрос нацбезопасности, который заслуживает самого серьёзного внимания.

Есть ли жизнь за пределами нашей Голубой планеты — и сколько об этом известно американскому правительству? Именно на эти вопросы попытался в среду дать ответ подкомитет палаты представителей США по надзору, заслушав показания бывшего офицера разведки ВВС и двух экс-военнослужащих ВМС. Законотворцы требуют разъяснить, какая информация о неопознанных воздушных явлениях, или НВЯ — так в правительстве именуют НЛО, — имеется у Пентагона. С репортажем с Капитолийского холма — корреспондент CBS News Скотт Макфарленд.



Фильмы о пришельцах — один из самых ходовых продуктов Голливуда, так что, наверное, не стоит удивляться...



РАЙАН ГРЕЙВС, бывший пилот ВМС США: Американский народ имеет право знать о том, что происходит в нашем небе.



...что у дверей выстроилась целая очередь из людей, которым не терпелось услышать, как власти поподробнее расскажут об НЛО.



ТИМ БЁРЧЕТТ, член палаты представителей США от штата Теннесси: Как у нас, баптистов, говорят, путь нам преградил сам дьявол.



Бывший разведчик Дэвид Граш заявил в своих показаниях, что подозревает бюро Петнагона по неопознанным воздушным явлениям, или НВЯ, в том, что оно втайне от публики уже несколько десятилетий ведёт программу по поиску и сбору потерпевших крушение НЛО.



РОБЕРТ ГАРСИА, член палаты представителей США от штата Калифорния: Вы считаете, что наше правительство имеет в своём владении НВЯ?



ДЭВИД ГРАШ, бывший офицер разведки ВВС США: Именно так — и к такому выводу я пришёл, опросив за четыре года более сорока свидетелей.



Пентагон заявления Граша опроверг.



О близких контактах с НЛО также рассказали два бывших военных лётчика.



РАЙАН ГРЕЙВС: ...По нашим оценкам, этот объект был размером примерно с футбольное поле.



Бывший лётчик Дэвид Фрейвор сообщил в своих показаниях, что увиденное им в небе его поразило.



ДЭВИД ФРЕЙВОР, бывший пилот ВМС США: ...Я считаю, что речь идёт о чём-то, значительно опережающем наши текущие достижения в плане материаловедения.



Конгрессмены пообещали требовать от федеральных ведомств и Пентагона большей прозрачности...



РОБЕРТ ГАРСИА: Многие люди убеждены, что мы скрываем от них информацию.



...в вопросах, касающихся всех инцидентов с неопознанными воздушными явлениями, которых с начала 2021 года было зафиксировано по меньшей мере 366.



СКОТТ МАКФАРЛЕЙН, корреспондент CBS News: На ваш взгляд, всё это заставило кого-то передумать и сменить позицию?



ТИМ БЁРЧЕТТ: Думаю, что, когда всё это увидят, когда увидят этих людей — передумают. Это всё-таки не какие-то случайные прохожие с улицы.



А теперь Скотт Макфарлейн выходит с нами на связь. Скотт, вопрос, который я хотел задать вам в первую очередь, я приберегу на потом — а вместо него спрошу вот что: законотворцы сказали, что главное в этой теме — национальная безопасность. Можете разъяснить нам их позицию в этом плане?



СКОТТ МАКФАРЛЕЙН: Обе партии последовательно придерживаются такой позиции: раз в небе появляются таинственные объекты, они как минимум представляют угрозу для военных самолётов в полёте, а потенциально — ещё и угрожают безопасности США на земле. Сегодня же мы услышали параллельно две идеи: либо эти штуки — аппараты из других стран, которые используются для того, чтобы за нами шпионить или же подобраться к нам поближе, и тогда это вопрос нацбезопасности, либо же мы вообще не знаем, что они собой представляют, а это тоже вопрос нацбезопасности.



Послушайте диалог, который состоялся в самом начале заседания между конгрессменом из Висконсина и представшим перед законотворцами свидетелем.



ГЛЕНН ГРОТМАН, член палаты представителей США от штата Висконсин: Считаете ли вы, что НВЯ представляют потенциальную угрозу для нацбезопасности нашей страны?



ДЭВИД ФРЕЙВОР: Да. Технологии, с которыми мы столкнулись, значительно опережают наши собственные.



РАЙАН ГРЕЙВС: Нам очень важно устанавливать, кто свой, а кто враг, поэтому, если у нас продолжают появляться неопознанные цели, а мы продолжаем из-за каких-то предрассудков, страхов или чего-то ещё их игнорировать, появляется брешь, которой могут воспользоваться наши противники.



СКОТТ МАКФАРЛЕЙН: Одним из моментов, который объединил всех свидетелей и присутствовавших конгрессменов, стало то, что все они заявляют, что публика на их стороне, что множество американцев хотят получить информацию, хотят, чтобы правительство раскрывало больше информации. Они считают, что общественное мнение с ними.



Дата выхода в эфир 26 июля 2023 года.