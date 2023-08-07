Fox News: гарвардский профессор пообещал в скором времени опубликовать доказательства существования инопланетной жизни

05:45
ВС России предотвратили попытки переброски личного состава ВСУ в устье Днепра
На Херсонском направлении российские военные пресекли две попытки украинской армии перебросить личный состав в устье Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
05:30
Российский Ка-52 уничтожил БМП ВСУ на Краснолиманском направлении
Российский ударный вертолёт Ка-52 уничтожил БМП армии Украины на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.
05:13
ВС России отразили несколько атак украинской армии в ДНР
Российская армия отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.
05:03
Чаще всего отдыху россиян мешают переживания за работу, плохая погода и родственники
Аналитики провели опрос и выяснили, что мешает россиянам полноценно отдохнуть. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, чаще всего опрошенным мешают расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместный отдых с родственниками.
04:58
РИА Новости: в июне россияне впервые одновременно сократили все валютные средства
В июне россияне впервые все имеющиеся валютные средства, наличные, на счетах за границей и в России, согласно расчётам РИА Новости данных ЦБ.
04:43
Госдеп: Нуланд заявила мятежникам в Нигере о риске лишиться экономической помощи
Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд в ходе визита в Нигер заявила мятежникам, что страна может лишиться экономической и военной помощи.
04:28
Антонов: переговоры в Джидде не приведут к результату из-за отсутствия на них России
Переговоры по Украине в саудовской Джидде не могут привести к результату, так как в них не участвует Россия, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
04:13
AT: отказ Зеленского подчиниться Западу может привести к непредсказуемыми последствиям
Лидеры стран Запада будут принуждать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, в случае его отказа последствия могут быть непредсказуемыми, заявил колумнист Джонстон Хервуд.
04:02
В США не посчитали угрозой совместное патрулирование ВМС России и ВМС КНР
Американские власти не сочли угрозой совместное патрулирование российский и китайских боевых кораблей в Тихом океане, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
03:55
«Известия»: семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья
Семейные пары, которые живут в официальном браке более трёх лет, смогут получить субсидию до 30% на аренду жилья, сообщает газета «Известия».
03:41
Новая БМП «Манул» может получить боевой модуль «Эпоха»
На новую боевую машину пехоты «Манул» могут установить боевой модуль «Эпоха», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».
03:28
Взятый в плен солдат ВСУ заявил о провале контрнаступления
Контрнаступление армии Украины фактически провалилось, понесены большие потери, заявил пленный украинский разведчик Василий Палий.
03:17
Глава Чечни Кадыров заявил о смене тактики ВС России в ходе спецоперации
Российская армия сменила тактику в ходе проведения спецоперации на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
03:05
Блинкен: США решили вопросы России о зерновой сделке
США разрешили вопросы России по зерновой сделке, но Москва не отвечает на предложения, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
02:56
Антонов: США не следует пытаться мешать налаживанию связей России и Грузии
США не следует пытаться сорвать процесс налаживания отношений России и Грузии, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
02:38
За неделю росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов
На минувшей неделе сотрудники Росгвардии обнаружили на территории ЛНР несколько тайников с боеприпасами и оружием.
02:25
Десантис: Трамп однозначно проиграл выборы 2020 года в США
Кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп точно проиграл выборы 2020 года.
02:16
В ЛДПР готовят законопроект об информировании о национальности преступника
Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко заявил, что готовит законопроект об информировании о национальности преступника.
02:03
Чернышенко: Приморье получило более 500 млн рублей на развитие туризма
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Приморский край получил более 500 млн рублей на развитие туристической отрасли в 2023 году.
01:50
ВСУ выпустили по Донецку 24 снаряда калибра 155 мм
Украинские военные выпустили 24 снаряда калибра 155 мм по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
01:37
Мятежники в Нигере назначили Али Махамана Ламина Зейна премьером страны
Мятежники в Нигере назначили на должность премьер-министра бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна.
01:23
МИД Южной Осетии: решение России о принуждении Грузии к миру 15 лет назад было верным
Решение России защитить Южную Осетию от грузинских войск в августе 2008 года было правильным, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев.
01:11
CNN: Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с мятежниками
Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами мятежников, сообщает телеканал CNN.
01:03
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 100 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 100 различных артиллерийских боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
00:57
Похороны первого президента Якутии Михаила Николаева пройдут в его родном селе
Похороны первого президента Якутии Михаила Николаева состоятся 8 августа в его родном селе Октёмцы.
00:46
В Федерации компьютерного спорта России осудили санкции Украины против своих игроков
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отреагировал на то, что Федерация киберспорта Украины (UESF) наложила ограничения на игроков Team Spirit по Dota 2 за игру в команде с россиянами.
00:45
Пентагон: США не планируют выводить своих военных из Нигера
США на данный момент не планируют выводить свои войска из Нигера, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
00:36
В Тверской области проверяют информацию о неподобающем поведении девушек в часовне
Сотрудники прокуратуры и СУСК в Тверской области организовали проверки из-за информации о неподобающем поведении несовершеннолетних девушек в часовне в городе Осташкове.
00:25
Пентагон не уточнил сроков принятия решения о поставке ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Министерство обороны США не будет уточнять, когда властями может быть принято решение о передаче на Украину снарядов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.
00:23
Рябчук: «Спартак» — самый великий клуб в России
Защитник Олег Рябчук поделился впечатлениями после перехода в «Спартак».
00:12
CNN: Белый дом собирается осенью запросить у конгресса дополнительное финансирование ВСУ
Американское правительство занимается проработкой нового пакета военной помощи Украине, который планируется направить осенью на рассмотрение конгресса.
00:04
GFFN: Менди хочет получить от «Манчестер Сити» зарплату за два года
Защитник Бенжамен Менди планирует получить от «Манчестер Сити» зарплату или её часть за два года.
00:02
Премьер Нигера заявил, что в стране отсутствуют бойцы ЧВК «Вагнер»
Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны.
00:01
Многодетным семьям предлагают разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
23:50
Sky News: ВСУ бросили силы на бои в Запорожской области и отступили в Донбассе
Украинское командование бросило резервы в бой в Запорожской области, однако ВСУ утратили контроль в северо-западной части Донбасса, рассказал британский военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News.
23:44
Сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ
Российские атлеты завоевали 23 медали в третий день Игр стран СНГ.
23:42
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.
23:36
ЦПВС: дроны «коалиции» США дважды опасно сближались с самолётами ВКС России над Сирией
Беспилотники MQ-9 и LEAP американской «коалиции» в воскресенье, 6 августа, два раза опасно сближались с самолётами Су-35 ВКС России в Сирии.
23:31
Минздрав России поддержал меру по увеличению акцизов на сигареты дороже 200 рублей
Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию, цена которой превышает 200 рублей.
23:29
Агапитов — о недопуске на ЧМ: российские тяжелоатлеты отказались подписывать декларацию
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал недопуск российских спортсменов до чемпионата мира.
23:28
Два памятника советским солдатам демонтировали на территории Львовской области
На западе Украины, в Львовской области, снесли два памятника советским солдатам.
23:27
Военная хроника: в Киеве раздался взрыв
Мощный взрыв раздался в Киеве, сообщает Военная хроника. По неподтверждённым данным, он мог произойти на юго-востоке города, где ранее находилась одна из воинских частей ПВО ВСУ.
23:22
Кадыров: Чечня с начала СВО отправила в зону боёв более 29 тысяч бойцов
Более 29 тыс. бойцов отправились из Чечни в зону проведения спецоперации с февраля 2022 года. Сейчас на фронте находятся свыше 7 тыс. военных.
23:15
Романо: «Торино» выкупит Влашича у «Вест Хэма» за €12 млн
«Торино» и «Вест Хэм» согласовали трансфер полузащитника Николы Влашича.
23:13
В Канаде умер звезда анатолийского рока Эркин Корай
В Канаде в возрасте 82 лет умер турецкий музыкант Эркин Корай, известный своим влиянием на развитие анатолийского и психоделического рока. В последние годы он страдал болезнью лёгких.
23:00
Военная хроника сообщает об ударах по ВСУ в Херсоне и Запорожской области
Военная хроника сообщает об ударах по Херсону и Запорожской области: на правом берегу Днепра прилетает по расположениям и складам с боеприпасами ВСУ, а в Гуляйполе и Орехове поражаются стоянки с техникой и склады с боеприпасами.
22:59
Касаткина опустилась на три позиции в обновлённом рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
22:48
В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира» Зеленского
На консультациях в Саудовской Аравии ряд стран не согласились с «формулой мира» Владимира Зеленского, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
22:44
Рамуш перешёл из «Бенфики» в ПСЖ на правах аренды
Нападающий Гонсалу Рамуш перешёл из «Бенфики» в ПСЖ на правах аренды.
22:38
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
В Херсоне слышны взрывы, воздушная тревога там не объявлялась, сообщают украинские СМИ.