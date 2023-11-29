Такер Карлсон: власти США скрывают правду об НЛО, потому что совершили преступление

Принятый в 2023 году закон обязывает госструктуры США сообщать населению всё, что известно об НЛО. Однако влиятельные официальные лица отказываются опубликовать факты. По мнению Такера Карлсона, дело не в том, что власти боятся напугать общественность — они без устали запугивают её то Путиным, то коронавирусом. По всей видимости, вашингтонская бюрократия скрывает преступление, подозревает журналист.

Ранее в этом году конгресс принял так называемый Закон о раскрытии неопознанных воздушных явлений от 2023 года. Закон обязывает государственные структуры США сообщать общественности то, что им известно о бесчисленных неопознанных летающих объектах, замеченных в небе за последние три тысячи лет.



Этот закон задумывался как революционный и вполне мог бы таким стать. И он появился в то время, когда мы наконец можем с уверенностью сказать, что, казалось бы, самые неправдоподобные версии об НЛО в действительности правдивы.



Да, эти вещи реальны. Не все они метеорологические зонды. И это не экспериментальные летательные аппараты, произведённые в нашей или какой-либо другой стране. Чем бы они ни были, они созданы не людьми. И их поведение необъяснимо с точки зрения известных законов физики. И да, госструктуры США в данный момент располагают вещественными доказательствами их существования. Это обломки аппаратов, а также тела существ, на них летавших.



Поразительно, что всё это правда. Мы знаем это, благодаря подробным свидетельствам нескольких разоблачителей, занимавших высокие посты. Многое из этого — показания, данные под присягой. В числе разоблачителей — Луис Элизондо и Дейв Граш, долгое время работавшие в разведке. Мы беседовали с ними обоими. И таких на данный момент было много, человек десять.



Итак, вопрос вот в чём. Закон о раскрытии неопознанных воздушных явлений принят, так когда же мы, остальные, сможем увидеть информацию, полученную на наши деньги и, кстати, принадлежащую нам? Оказывается, не так скоро.



Один из больших вашингтонских секретов, известный всем в Вашингтоне, заключается в том, что многие влиятельнейшие члены конгресса не работают на своих избирателей и уж тем более на нас, остальных, на страну в целом. На самом деле они марионетки самых скрытных федеральных агентств. По сути, их контролирует несменяемая бюрократия, в том числе с помощью подкупа и шантажа.



Два таких законодателя пользуются особенным влиянием в данном созыве: конгрессмен от Алабамы Майк Роджерс, председатель комитета по вооружённым силам, и конгрессмен от Огайо Майк Тёрнер, председатель комитета по разведке. Оба получили указания нарушить букву и дух федерального закона и скрыть правду об НЛО от американской общественности. Чем они и занимаются прямо сейчас.



Смотришь на это, и переполняет возмущение. Но, если задуматься, это должно к тому же приводить в замешательство. Почему так происходит? Федеральные агентства лгут об НЛО больше 80 лет. Это скоординированные усилия, на которые потрачено много времени и денег. Пострадали многие американцы. Но зачем, в чём смысл? Не проще ли взять и опубликовать факты?



То, что факты до сих пор не были опубликованы, обычно объясняют так: власти США лгут об НЛО, потому что правда об НЛО слишком жуткая, потому что НЛО существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Не хотят пугать население? Запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего. И охотнее всего.



Официальные лица регулярно сеют иррациональные страхи по поводу COVID, белого расизма или Владимира Путина. Или по поводу дюжины других вещей. Это часть вполне очевидной стратегии контролирования. Эти люди совсем не против того, чтобы вас напугать, они хотят вас напугать! И они делают это каждый день.



Так зачем же им лгать про НЛО? Дело в том, что они скрывают преступление. Очевидно же. И это их преступление. Однажды мы узнаем, в чём оно заключается.



Дата выхода в эфир 28 ноября 2023 года.