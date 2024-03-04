Обозреватель Asia Times: операцию по спасению Муссолини могут повторить для вывоза Зеленского

Осенью 1943 года по личному приказу Адольфа Гитлера нацистская спецгруппа захватила Рим и эвакуировала из Италии Бенито Муссолини, находившегося под арестом после отстранения от власти летом того же года. Если на фоне продвижения российских сил ситуация для Владимира Зеленского будет становиться всё более опасной, Пентагон мог бы использовать аналогичный сценарий, чтобы вывезти его из Киева в какое-то другое место, предполагает Стивен Брайен в статье для Asia Times. По мнению автора, это позволило бы Москве начать переговоры с «более гибким» правительством, которое могло бы прийти ему на замену.

Пентагон наверняка разрабатывает возможные планы спасения Владимира Зеленского на тот случай, если его непопулярное правительство полностью рухнет, пишет на страницах Asia Times экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. По его мнению, для этого может быть использован модернизированный сценарий спецоперации, которую осуществили нацисты для вывоза из Италии диктатора Бенито Муссолини.



Вскоре после того, как силы союзников вступили на территорию Италии, Большой фашистский совет проголосовал за то, чтобы отстранить Муссолини от власти, напоминает автор. В результате 25 июля 1943 года после аудиенции у короля Виктора Эммануила III он был арестован и содержался под стражей. Однако в сентябре по личному приказу фюрера Адольфа Гитлера спецгруппа, состоящая из нацистских десантников и членов «Ваффен СС», захватила Рим и освободила Муссолини.



Новое правительство вместе с королём бежало из Рима и присоединилось к союзникам в Бари на юге страны, а немцы установили военную линию обороны, получившую название «линия Густава». В то время как Муссолини был доставлен в Берлин, где Гитлер назначил его во главе правительства марионеточной Итальянской социальной республики. В апреле 1945 года, когда немецкая оборона рухнула, Муссолини пытался бежать, но был схвачен и казнён 28 апреля итальянскими партизанами.



Этот фрагмент истории Второй мировой войны вполне мог бы послужить примером для Пентагона при разработке планов по спасению Зеленского в случае краха его правительства в Киеве, полагает автор. Поскольку становится очевидным, что российские силы активно продвигаются вперёд, в то время как украинская армия имеет серьёзные проблемы с кадрами. А попытки силой задерживать потенциальных новобранцев уже вызывают волнения в таких крупных городах, как Одесса, Харьков и Киев.



Сложности для Вашингтона при этом создаёт отсутствие политической поддержки каких-либо военных операций при непосредственном участии сил НАТО на Украине, поясняет автор. Как показали недавние опросы после скандальных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему, подавляющее большинство французов и жителей других европейских стран выступают против отправки туда военнослужащих.



Поэтому в случае ухудшения ситуации США не смогут просто ввести на Украину войска, не спровоцировав тем самым масштабную войну в Европе, говорится в статье. И никто не может сказать, как долго Зеленский сможет продержаться в Киеве в условиях активного наступления России и растущих беспорядков внутри страны из-за непопулярных мер его правительства, включая отказ от проведения очередных выборов.



При этом Зеленский вряд ли сможет согласиться на заключение сделок с Москвой, учитывая все его предыдущие действия и заявления, полагает автор. По его мнению, в этих обстоятельствах Пентагон мог бы эвакуировать Зеленского и переместить его в другое более безопасное место — например, в расположенный западнее Львов. И тогда россияне могли начать переговоры с «более гибким» правительством, которое могло бы прийти ему на замену.



При таком раскладе Украина тоже может быть разделена на какое-то время, аналогично тому, как Италию разделяла демаркационная «линия Густава» до 1944 года, отмечается в статье. Продолжительность этого периода будет зависеть от того, насколько армия поддерживает Зеленского, считает автор. Но в любом случае, такой процесс займёт определённое время, что могло бы позволить президенту США Джо Байдену продержаться до предстоящих в ноябре новых выборов.



Дело в том, что у Вашингтона осталось не так много приемлемых вариантов, а Байден не может позволить себе допустить ещё одно фиаско после Афганистана, предупреждает автор. Конечно, ситуация на поле боя теоретически может стабилизироваться, если россияне решат замедлить наступление и подождать до выборов в США, но сейчас это кажется маловероятным. И в таких условиях эвакуация Зеленского по примеру Муссолини может оказаться одной из немногих доступных альтернатив, заключает Брайен.