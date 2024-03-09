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NYT: «за несколько часов до шатдауна» — сенат США одобрил финансирование примерно половины федеральных ведомств

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Американский сенат за несколько часов до наступления частичного шатдауна одобрил финансирование приблизительно половины федеральных ведомств США, сообщает The New York Times. Теперь законодателям нужно договориться о бюджетных расходах для второй половины госструктур, среди которых — Пентагон.
NYT: «за несколько часов до шатдауна» — сенат США одобрил финансирование примерно половины федеральных ведомств
AP
Сенат США окончательно утвердил законопроект о расходах в размере $460 млрд на финансирование примерно половины федеральных органов власти до осени этого года, сообщает The New York Times.

Документ отправился на подпись американскому президенту Джо Байдену всего за несколько часов до наступления частичного шатдауна. За законопроект проголосовали 75 сенаторов, против — 22.

Тем не менее ведущие законодатели все ещё обсуждают законопроекты о расходах на другую половину государственных ведомств, в том числе на Пентагон. Эти расходы американский конгресс должен одобрить к 22 марта, чтобы предотвратить приостановку работы этих госструктур.
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источник
New York Times США Северная Америка
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