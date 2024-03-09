NYT: «за несколько часов до шатдауна» — сенат США одобрил финансирование примерно половины федеральных ведомств

09:58 Сэм Альтман вернётся в совет директоров компании OpenAI Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, разработавшей чат-бот ChatGPT, вернётся в состав совета директоров компании.

09:57 Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана не сможет защитить титул победительницы представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

09:50 Власти Волгоградской области: в результате атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области никто не пострадал.

09:45 Мишустин отметил вклад Росздравнадзора в предоставлении гражданам медпомощи Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения с 20-летием образования ведомства.

09:43 «Лейкерс» обыграл «Милуоки» в НБА, Расселл набрал 44 очка «Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете нанёс поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:42 Синоптик Вильфанд: в Москву с 9 марта вернётся январская погода Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву с субботы, 9 марта, вернётся погода, соответствующая январским показателям.

09:33 В подконтрольном ВСУ Херсоне повреждена припортовая инфраструктура Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Киеву Херсоне.

09:30 Forbes: ВСУ не нашли применения танкам М-55С, которые превосходят Leopard Вооружённые силы Украины до сих пор не нашли применения словенским М-55С, несмотря на то что они по ряду показателей превосходят танки Leopard немецкого производства.

09:26 Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» победить «Сиэтл» в НХЛ «Виннипег Джетс» в гостях нанёс поражение «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:22 ВС России отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении Мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении.

09:13 Глава МИД Польши: отправка войск НАТО на Украину не является немыслимой Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым.

09:11 Хачанов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Россиянин Карен Хачанов не смог оформить выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

09:10 В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

09:04 Власти Киева заявили о возгорании на предприятии в Днепропетровской области Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось предприятие.

08:58 Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну Соединённым Штатам необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну.

08:58 В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

08:56 Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации «Колорадо Эвеланш» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:54 Поликлиника в Курске, на которую упали обломки БПЛА, остановила приём пациентов Поликлиника в Курске, на которую упали обломки сбитого украинского беспилотника, сообщила о приостановке приёма пациентов в субботу, 9 марта.

08:45 Площадь пожара в Приморье выросла до 950 га Площадь природного пожара в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья возросла с 200 до 950 га.

08:44 Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе Россиянка Анна Калинская оформила выход в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

08:41 Экс-госсекретарь США Помпео допустил возвращение в администрацию Трампа Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео не исключил возможности возвращения в администрацию бывшего американского лидера Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в США.

08:32 Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One отложили.

08:30 Кудерметова пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в США Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

08:24 Число погибших при крушении вертолёта в Техасе возросло до трёх Число погибших в результате крушения вертолёта пограничного патруля в американском штате Техас возросло до трёх.

08:20 Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO Новозеландский боксёр Джозеф Паркер нанёс поражение китайцу Чжан Чжилэю.

08:14 Кулемзин сообщил о повреждении дома в Куйбышевском районе Донецка Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.

08:10 Рублёв обыграл Маррея на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

08:05 ABC: вооружённые люди атаковали дворец президента Гаити Вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.

07:57 Экс-разведчик США посоветовал западным политикам чаще звонить российским послам Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности и чаще звонить российским послам в странах Европы и США.

07:48 Постпред Крыма Мурадов назвал появление авиации НАТО над Чёрным морем агрессией Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией.

07:34 Fortune: соцсеть X на следующей неделе представит аналог YouTube для Smart TV Социальная сеть X планирует запустить на следующей неделе приложение для Smart TV, функционал которого будет схож с приложением YouTube.

07:18 СЕНТКОМ: США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

07:03 Пушков посоветовал Макрону подумать, к чему приведёт отправка войск на Украину Сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину.

06:53 Минобороны: силы ПВО сбили за одну ночь 47 БПЛА ВСУ в четырёх областях страны Средства ПВО сбили за одну ночь 47 БПЛА ВСУ в четырёх областях России.

06:51 Американский экс-разведчик Риттер: Макрон пытается втянуть США в войну с Россией Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.

06:45 Sun: в Лондоне часто выигрывающую в лотерею женщину заподозрили в мошенничестве Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею.

06:34 Полиция Барнаула ведёт проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми Полицейские ведут проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми в Барнауле.

06:22 Трамп встретился с Орбаном в своём имении во Флориде Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своём имении во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

06:15 AS: украинский конфликт закончится «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США Обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата заявил, что украинский конфликт закончится в этом году «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины.

06:03 Украинский военнопленный заявил, что от прихода Сырского ждали перемирия Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия.

06:00 Невролог Панков: сон на боку может уменьшить храп и изжогу Врач-невролог Максим Панков рассказал в беседе с RT, какие позы для сна стоит выбирать в зависимости от различных заболеваний.

05:51 CBS: минимум девять человек погибли из-за столкновения фургона и грузовика в США По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в американском штате Висконсин.

05:24 Су-25 поразили опорник ВСУ на Северо-Донецком направлении Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ на Северо-Донецком направлении.

05:20 Ракетная опасность в Курской области отменена Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

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05:06 Песков: в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует Путин Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства.

05:04 ВС России отразили две атаки ВСУ за сутки на Южно-Донецком направлении Военнослужащие Восточной группировки войск ВС России за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

05:01 ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении Группировка ВС России «Центр» за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ.

05:00 Россиянам дали советы при утечке личной информации Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в беседе с RT рассказал об экстренных мерах при утечке личной информации.