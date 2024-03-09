NYT: «за несколько часов до шатдауна» — сенат США одобрил финансирование примерно половины федеральных ведомств

09:58
Сэм Альтман вернётся в совет директоров компании OpenAI
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, разработавшей чат-бот ChatGPT, вернётся в состав совета директоров компании.
09:57
Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана не сможет защитить титул победительницы представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
09:50
Власти Волгоградской области: в результате атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал
В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области никто не пострадал.
09:45
Мишустин отметил вклад Росздравнадзора в предоставлении гражданам медпомощи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения с 20-летием образования ведомства.
09:43
«Лейкерс» обыграл «Милуоки» в НБА, Расселл набрал 44 очка
«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете нанёс поражение «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:42
Синоптик Вильфанд: в Москву с 9 марта вернётся январская погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву с субботы, 9 марта, вернётся погода, соответствующая январским показателям.
09:33
В подконтрольном ВСУ Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Киеву Херсоне.
09:30
Forbes: ВСУ не нашли применения танкам М-55С, которые превосходят Leopard
Вооружённые силы Украины до сих пор не нашли применения словенским М-55С, несмотря на то что они по ряду показателей превосходят танки Leopard немецкого производства.
09:26
Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» победить «Сиэтл» в НХЛ
«Виннипег Джетс» в гостях нанёс поражение «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:22
ВС России отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении
Мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении.
09:13
Глава МИД Польши: отправка войск НАТО на Украину не является немыслимой
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым.
09:11
Хачанов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Карен Хачанов не смог оформить выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
09:10
В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека
Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
09:04
Власти Киева заявили о возгорании на предприятии в Днепропетровской области
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось предприятие.
08:58
Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну
Соединённым Штатам необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну.
08:58
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
08:56
Ничушкин забросил победную шайбу за «Колорадо» в первом матче после реабилитации
«Колорадо Эвеланш» на своём льду нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:54
Поликлиника в Курске, на которую упали обломки БПЛА, остановила приём пациентов
Поликлиника в Курске, на которую упали обломки сбитого украинского беспилотника, сообщила о приостановке приёма пациентов в субботу, 9 марта.
08:45
Площадь пожара в Приморье выросла до 950 га
Площадь природного пожара в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья возросла с 200 до 950 га.
08:44
Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Анна Калинская оформила выход в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
08:41
Экс-госсекретарь США Помпео допустил возвращение в администрацию Трампа
Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео не исключил возможности возвращения в администрацию бывшего американского лидера Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в США.
08:32
Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили
Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One отложили.
08:30
Кудерметова пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в США
Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
08:24
Число погибших при крушении вертолёта в Техасе возросло до трёх
Число погибших в результате крушения вертолёта пограничного патруля в американском штате Техас возросло до трёх.
08:20
Чжилэй уступил Паркеру и утратил временный титул WBO
Новозеландский боксёр Джозеф Паркер нанёс поражение китайцу Чжан Чжилэю.
08:14
Кулемзин сообщил о повреждении дома в Куйбышевском районе Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении многоквартирного дома в Куйбышевском районе города в результате обстрела ВСУ.
08:10
Рублёв обыграл Маррея на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
08:05
ABC: вооружённые люди атаковали дворец президента Гаити
Вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.
07:57
Экс-разведчик США посоветовал западным политикам чаще звонить российским послам
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности и чаще звонить российским послам в странах Европы и США.
07:48
Постпред Крыма Мурадов назвал появление авиации НАТО над Чёрным морем агрессией
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией.
07:34
Fortune: соцсеть X на следующей неделе представит аналог YouTube для Smart TV
Социальная сеть X планирует запустить на следующей неделе приложение для Smart TV, функционал которого будет схож с приложением YouTube.
07:18
СЕНТКОМ: США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.
07:03
Пушков посоветовал Макрону подумать, к чему приведёт отправка войск на Украину
Сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину.
06:53
Минобороны: силы ПВО сбили за одну ночь 47 БПЛА ВСУ в четырёх областях страны
Средства ПВО сбили за одну ночь 47 БПЛА ВСУ в четырёх областях России.
06:51
Американский экс-разведчик Риттер: Макрон пытается втянуть США в войну с Россией
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.
06:45
Sun: в Лондоне часто выигрывающую в лотерею женщину заподозрили в мошенничестве
Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частых выигрышей в лотерею.
06:34
Полиция Барнаула ведёт проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми
Полицейские ведут проверку из-за сообщения о стрельбе по машине с детьми в Барнауле.
06:22
Трамп встретился с Орбаном в своём имении во Флориде
Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своём имении во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
06:15
AS: украинский конфликт закончится «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США
Обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата заявил, что украинский конфликт закончится в этом году «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины.
06:03
Украинский военнопленный заявил, что от прихода Сырского ждали перемирия
Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия.
06:00
Невролог Панков: сон на боку может уменьшить храп и изжогу
Врач-невролог Максим Панков рассказал в беседе с RT, какие позы для сна стоит выбирать в зависимости от различных заболеваний.
05:51
CBS: минимум девять человек погибли из-за столкновения фургона и грузовика в США
По меньшей мере девять человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика в американском штате Висконсин.
05:24
Су-25 поразили опорник ВСУ на Северо-Донецком направлении
Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ на Северо-Донецком направлении.
05:20
Ракетная опасность в Курской области отменена
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.
05:09
Минобороны: десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском участке
Миномётные расчёты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Весёлого в ДНР.
05:06
Песков: в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует Путин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, в каком формате проголосует российский лидер Владимир Путин на предстоящих выборах главы государства.
05:04
ВС России отразили две атаки ВСУ за сутки на Южно-Донецком направлении
Военнослужащие Восточной группировки войск ВС России за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.
05:01
ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Группировка ВС России «Центр» за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ.
05:00
Россиянам дали советы при утечке личной информации
Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в беседе с RT рассказал об экстренных мерах при утечке личной информации.
04:52
Переводчик Зеленского не справился с переводом на встрече с Эрдоганом
Во время пресс-конференции в Стамбуле Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана синхронист не справился с переводом речи турецкого лидера на украинский язык.