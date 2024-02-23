Hill: угроза шатдауна в США растёт, а вопрос об Украине рискует помешать американским политикам договориться

21:54
Кулемзин: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Донецк
Вооружённые силы Украины в течение суток шесть раз обстреляли Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
21:53
Аршавин разместил бы Головина на обложке российского аналога игры FIFA
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу со сборной России Андрей Аршавин назвал футболиста, которого разместил бы на обложке российского аналога компьютерной игры FIFA.
21:45
Два беспилотника упали на Кубани, произошло возгорание
В оперштабе Краснодарского края сообщили о падении двух беспилотников в Каневском районе, один из них загорелся.
21:41
Экс-канцлеру Австрии Курцу дали условный срок за дачу ложных показаний
Земельный суд Вены по уголовным делам вынес вердикт по делу экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.
21:38
Баскетболист команды из США отметил отличную организацию Игр Будущего
Член американской баскетбольной команды R10 Team USA Лео Бранкиньо признался, что ему очень понравилось участвовать в Играх Будущего в Казани.
21:31
СПБ Банк изучает возможные изменения в стратегии разблокировки активов
Стратегия СПБ Банка по разблокировке клиентских активов может измениться, сообщили в кредитной организации.
21:26
Юран — о возможной победе в РПЛ: я дойду до этой вершины
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал понять, что когда-нибудь точно станет чемпионом России по футболу с клубом.
21:18
Депутат Рады заявил, что украинцы готовы воевать с Ираном, Китаем и КНДР за США
Украинцы готовы сражаться с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США в будущем, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
21:13
Руководитель Игр Будущего сообщил о стопроцентной реализации билетов
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров сообщил, что соревнования в Казани проходят при максимальной заполняемости трибун.
21:10
Блинкен: США не считают геноцидом происходящее в секторе Газа
Вашингтонская администрация не считает геноцидом населения Палестины ситуацию в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
20:58
Аршавин признался, что был впечатлён эмоциями детей на матчах «Футбола для дружбы»
Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу со сборной России Андрей Аршавин высказал своё мнение о соревнованиях «Футбол для дружбы».
20:54
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
20:52
Шмыгаль: делегация кабмина Украины не дождалась представителей Польши на границе
Делегация правительства Украины не смогла встретиться с польскими коллегами на общей границе для обсуждения проблем, связанных с блокадой КПП.
20:45
Бундестаг принял законопроект о частичной легализации каннабиса в ФРГ
В бундестаге проголосовали за принятие законопроекта о частичной легализации потребления каннабиса в Германии.
20:45
Калинская победила Свёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае
Россиянка Анна Калинская оформила выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
20:37
Канада запретила экспорт в Россию товаров, пригодных для производства оружия
Власти Канады ввели запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
20:30
В Минобороны России показали видео поражения комплекса Patriot на Украине
В Минобороны России опубликовали видео поражения армией американского комплекса Patriot на Украине.
20:27
Спортсмен из ЮАР: Игры Будущего помогают людям с ограниченными возможностями
Участник соревнований по кибатлетике в рамках Игр Будущего Майола Звелаке из ЮАР высоко оценил организацию и полезность соревнований в Казани.
20:26
Посол Антонов заявил, что Россию не взять санкционным тараном
Антироссийские санкции не помогут Вашингтону в борьбе с Москвой, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
20:17
Кирби заявил, что сегодняшние санкции против России были лишь началом
Администрация президента США предпримет новые шаги в отношении санкций против России, сегодняшние меры были лишь началом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
20:14
США ввели санкции против российского автобренда AURUS
Минфин США ввёл санкции против производителя российского автомобильного бренда AURUS.
20:13
Хачанов обыграл Попырина и вышел в финал турнира в Дохе
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.
20:06
Посол России в Оттаве назвал новые санкции Канады актом пустого символизма
Очередные санкции Канады против России — акт пустого символизма, Москва обязательно ответит на них, отметил посол России в Канаде Олег Степанов.
20:01
Байден заявил, что обсудит Россию с лидерами G7, ЕС и НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что обсудит Россию и спецоперацию на Украине с лидерами стран G7, ЕС и НАТО.
19:56
Аршавин: в «Зените» в моё время не играли в симуляторы, а только пили
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кто в санкт-петербургской команде лучше всего играл на спортивных симуляторах.
19:56
Блинкен: США надеются на эффект санкций против России в долгосрочной перспективе
Американские санкции против России должны возыметь эффект в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
19:52
Жителей Новороссийска предупредили о тренировочных стрельбах 24 февраля
Тренировочные стрельбы пройдут 24 февраля в Новороссийске.
19:44
Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание ГА ООН, посвящённое якобы «оккупированным территориям» Украины.
19:43
Плющев: Овечкин вписал себя в историю хоккея и без рекорда Гретцки
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играет для команды, а не ради рекордов.
19:41
Эстония приостановила лицензии своих хоккеистов, участвующих в Играх Будущего
Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий хоккеистов, принимающих участие в Играх Будущего в Казани.
19:39
Liga Pro Team обыграла COSMOS X17 в финале фиджитал-хоккея на Играх Будущего
Завершился пятый день турнира «Лига ставок фиджитал-хоккей» в рамках Игр Будущего.
19:33
Минторг США объявил об экспортных ограничениях против 93 компаний
Минторг США объявил о введении экспортных ограничений против 93 компаний из ряда стран за содействие ВС России и российскому ВПК.
19:31
Подпольщик: ВС России поразили цеха по сборке дронов в Днепропетровске
ВС России в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам Вооружённых сил Украины и цехам Южного машиностроительного завода, в котором производили беспилотники.
19:26
Военнослужащим инженерных войск вручили награды в зоне СВО
Боевые награды за мужество, отвагу и самоотверженность вручили военнослужащим инженерных войск Вооружённых сил России на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции.
19:22
Russian Cyborgs стала победителем Игр Будущего в дисциплине «кибатлетика»
Завершился финальный матч в дисциплине «СИБУР Кибатлетика» в рамках Игр Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
19:21
Аршавин: «Зениту» нужно хорошо начать со «Спартаком», а дальше пойдёт как по накатанной
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от выступления санкт-петербургской команды во второй половине Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:20
Канада ввела санкции против помощника Путина Левитина
Власти Канады ввели санкции против помощника президента России Игоря Левитина.
19:17
Грызлов заявил, что санкции Запада утратили всякий смысл
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что санкции США указывают на бессилие Запада и давно потеряли смысл.
19:17
Антонов: санкции США — циничная попытка вмешаться во внутренние дела России
Новые рестрикции США против России являются циничной попыткой вмешаться во внутренние дела страны. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
19:15
Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова
Актриса Людмила Алфимова скончалась на 89-м году жизни.
19:06
«Динамо» потерпело разгромное поражение в контрольном матче с «Балтикой»
Калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Динамо» в рамках контрольного матча.
19:01
Степанова заявила, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм»
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова ответила на слова трёхкратного победителя Игр Александра Большунова.
18:56
Xtreme Gaming победила BOOM Esports в фиджитал-MOBA Dota 2 на Играх Будущего
Завершился пятый день соревнований YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + суперфинал) на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
18:53
Канада ввела новые санкции против десяти физлиц и 153 юрлиц из России
В МИД Канады сообщили о введении новых антироссийских санкций.
18:50
Мамун — о решении Авериных: гимнастика из их жизни никуда не уйдёт
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун уверена, что художественная гимнастика останется в жизни Дины и Арины Авериных после завершения ими карьеры.
18:48
Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ села Волфино
Вооружённые силы Украины 23 февраля подвергли обстрелу село Волфино Глушковского района Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
18:48
Шесть тысяч участников СВО и членов их семей получили скидку на обучение в вузах
Около 2 тыс. участников спецоперации и около 4 тыс. членов семей военнослужащих получили скидки на обучение в вузах.
18:44
Премьер Дании надеется, что первая партия F-16 поступит на Украину весной
Первая партия истребителей F-16 может поступить на Украину из Дании весной 2024 года. Надежду на это выразила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.
18:40
Глава МИД Польши приехал в США, чтобы убедить конгресс одобрить помощь Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить помощь для Украины.
18:36
Аршавин заявил, что ему обидно за Валиеву
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.