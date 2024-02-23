Hill: угроза шатдауна в США растёт, а вопрос об Украине рискует помешать американским политикам договориться

В США растут опасения по поводу возможного шатдауна, поскольку до окончания действия временных договорённостей по бюджетному финансированию правительственных структур осталось совсем мало времени, и у политиков с каждым днём всё меньше возможностей для преодоления разногласий, пишет The Hill. Руководители обеих партий спешно пытаются договориться, однако одной из потенциальных мин в дебатах между республиканцами и демократами стал вопрос о помощи Киеву.

Руководители обеих американских партий спешат заключить сделку по государственным расходам, поскольку окно возможностей для переговоров быстро сужается, а опасения по поводу возможной приостановки работы правительства звучат всё громче, пишет The Hill.



Конгрессмены вернутся в Вашингтон на следующей неделе и столкнутся с двумя надвигающимися крайними сроками по бюджетному финансированию: 1 марта — лишь для ряда ведомств и 8 марта — для всех остальных агентств. В результате у законодателей остаётся мало времени, чтобы разрешить свои разногласия и вынести законопроекты на рассмотрение для дальнейшей работы правительственных структур.



Спикер Майк Джонсон, с тех пор как занял свой пост в октябре прошлого года, предпринимал ловкие шаги, чтобы избежать приостановки работы государственных ведомств, однако своенравные республиканцы-консерваторы теряют терпение из-за его готовности достичь бюджетных договорённостей с демократами.



Некоторые наблюдатели на Капитолийском холме уже предупреждают, что нынешняя борьба в американском конгрессе несёт величайшую угрозу шатдауна.



«Я обеспокоен, — заявил один из помощников республиканцев в сенате США. — Думаю, из всех страхов, с которыми мы сталкивались после завершения прошлого финансового года, этот будет самым пугающим. Думаю, нам может стать очень больно».



Однако одной из потенциальных мин в дебатах стал вопрос об отправке дополнительной помощи Украине, который уже несколько месяцев изводит американских законодателей, особенно Джонсона.