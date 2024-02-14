Западные медиа вновь создают искусственную истерию для антитрамповской пропаганды, рассказывает The Washington Times. Его высказывания о НАТО искажают, чтобы выставить «пешкой» Владимира Путина, тогда как по факту во время его президентства альянс укрепился за счёт увеличения оборонных взносов.

Левацкие западные СМИ вернулись к антитрамповской истерии, чтобы помешать его переизбранию, пишет The Washington Times. Как и в 2016 году, они создают искусственное возмущение, опускаются до откровенной лжи и искажают слова Трампа, выставляя его «пешкой» Владимира Путина, готовой на этот раз выдать ему карт-бланш на вторжение в страны НАТО.

Байден пользуется ситуацией: во вторник он заявил, что бывший президент посылает «опасные, шокирующие и откровенно антиамериканские сигналы миру». По его словам, Трамп приглашает Путина завоевать тех союзников, которые выделяют недостаточно средств на оборону.

На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп напомнил, как во время своего президентства укрепил альянс, вынудив страны НАТО раскошелиться. Для этого он пригрозил лишить их защиты США, а одному из лидеров указал, что позволит России «делать что угодно», если его государство не увеличит взносы.

Слова Трампа подтверждаются фактами: сейчас все союзники НАТО обязуются выделять 2% ВВП на оборону, тогда как до его прихода к власти многие не соблюдали это требование. При нём Канада и европейские страны увеличили военный бюджет на $130 млрд, а к 2024 году планируют поднять его до $400 млрд. Глава альянса Йенс Столтенберг в 2019 году указал, что в этом велика заслуга политики кнута и пряника, которую проводил Трамп.