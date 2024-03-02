Hill: борьба с хуситами дорого обходится Пентагону

В большинстве случаев США используют ракеты ПВО стоимостью $2 млн против беспилотников хуситов стоимостью $2 тыс., и йеменская повстанческая группировка не упустила случая высмеять Вашингтон по этому поводу.
Более двух месяцев прямых столкновений с хуситами стали тяжким бременем для вооружённых сил США, которые тратят значительные средства на уничтожение дешёвых беспилотников, нанесение ответных ударов и защиту от повстанцев, которые, в свою очередь, сбивают дорогие американские беспилотники.
Как сообщает The Hill, в большинстве случаев США используют ракеты ПВО стоимостью $2 млн против беспилотников хуситов стоимостью $2 тыс., и йеменская повстанческая группировка не упустила случая высмеять Вашингтон по этому поводу.
Кроме того, цена борьбы с хуситами становится всё более очевидной, учитывая, что боевики не собираются останавливаться и могут втянуть США в затяжной конфликт.
Тем не менее американские военные утверждают, что стоимость отражения атак хуситов меркнет в сравнении с ущербом, который повстанцы способны нанести мировой экономике.
Эксперты, однако, считают, что США могли бы рассмотреть более дешёвые способы уничтожения беспилотников, такие как средства радиоэлектронной борьбы.
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