Reuters: западные корабли обходят хуситов стороной — а российским ничего не угрожает

Перевозящие российскую нефть танкеры продолжают беспрепятственно передвигаться по Красному морю, не опасаясь нападений со стороны хуситов. Таким образом, транспортные суда с сырьём российского происхождения подвергаются меньшим рискам, чем конкуренты, пишет Reuters. В то же время западные перевозчики сталкиваются с повышенными расходами и вынуждены перенаправлять свои транспортные судна через мыс Доброй Надежды, что увеличивает время доставки на 2—3 недели.

По данным судоходных компаний и аналитиков, перевозящие российскую нефть танкеры продолжают беспрепятственно передвигаться по Красному морю, не опасаясь нападений со стороны хуситов. Таким образом, транспортные суда с сырьём российского происхождения подвергаются меньшим рискам, чем конкуренты, сетует Reuters.

После введения западных санкций Россия была вынуждена экспортировать большую часть своей нефти в Китай и Индию, перенаправив потоки с европейского направления.

По данным аналитической компании Vortexa, количество российских судов, проходящих через Красное море, с декабря немного снизилось, но трафик на прошлой неделе всё ещё был примерно на 20% выше, чем в среднем в 2023 году. Это контрастирует с участившимися масштабными сбоями в передвижении других нефтяных танкеров за последние две недели.

Поставки дизельного топлива и авиакеросина с Ближнего Востока и Азии в Европу практически полностью прекратились через несколько дней после первых американских ударов по Йемену, нанесённых 11 января, пишет Reuters со ссылкой на данные Vortexa.

Издание отмечает, что у России есть тесные связи с Ираном, который в свою очередь поддерживает хуситов, и это обстоятельство «могло поспособствовать» предотвращению нападений.

Перевозящие российскую нефть суда по большей части не имеют связи с Израилем, США или Великобританией. Хуситы заявили, что нападают на корабли, связанные с этими странами, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа.

Санкции Запада привели к быстрому росту теневого танкерного флота, перевозящего подпадающую под запреты российскую нефть и топливо, а поскольку у этих судов меньше явных связей с западными компаниями, вероятность того, что эти суда станут мишенью, меньше.

По словам аналитика Vortexa Мэри Мелтон, многие суда, перевозящие российские грузы, сообщают, что они не связаны с Израилем посредством сигналов автоматических систем идентификации, которые открыто передают навигационные данные, включая местоположение и пункт назначения судна.

В то же время танкеры с грузами для Запада, скорее всего, придётся перенаправлять через мыс Доброй Надежды. В любом случае грузоотправители сталкиваются с более высокими расходами. В случае транспортировки грузов через Красное море судовладельцы взимают более высокие ставки фрахта и гонорары экипажа, а страховые премии от военных рисков резко выросли.

По данным отраслевых источников, заработная плата экипажей увеличилась вдвое, а премии за военные риски теперь составляют около 1% от стоимости корабля по сравнению с 0,5% около 10 дней назад, без учёта скидок. Кроме того, альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды увеличивает время плавания на 2—3 недели, а также расход топлива на 3300 морских миль, не считая налоги на выбросы для судов, принадлежащих государствам ЕС или заходящих в них, резюмирует Reuters.