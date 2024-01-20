Reuters: санкции не помешали — Россия стала главным экспортёром нефти в Китай

Несмотря на санкции западных стран, Россия продолжает экспортировать свою нефть и в том числе по ценам выше установленного «Большой семёркой» ценового потолка, пишет Reuters. Так что в 2023 году Россия стала главным источником нефти для Китая, обойдя Саудовскую Аравию.

Несмотря на санкции западных стран, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает Reuters. За год Россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн тонн нефти, это намного больше, чем Саудовская Аравия и Ирак. Всего же импорт сырой нефти в Китай в 2023 году вырос до рекордных $563,99 млн тонн.

Дело в том, что российская нефть дешевле, а Саудовская Аравия, наоборот, подняла цены. В итоге спрос на российскую нефть со стороны китайцев и индийцев был столь велик, что цена превысила установленный западными странами «потолок» в $60 за баррель.

А обходить западные санкции импортёры научились с помощью альтернативных вариантов доставки и страхования. Кроме того, они используют воды у берегов Малайзии в качестве перевалочного пункта для подпадающих под санкции грузов из Ирана и Венесуэлы.