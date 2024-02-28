NYT: Пентагон объявил о сокращениях, чтобы сконцентрироваться на России и Китае

Пентагон собирается сместить приоритеты армии и сконцентрироваться на противодействии растущей военной мощи России и Китая. С этой целью запланировано сокращение армейского персонала на 24 000 человек, сообщает The New York Times со ссылкой на армейский документ. Однако эксперты считают, что в армии США не всё так гладко и нынешние сокращения лишь подчёркивают назревшие проблемы.

Пентагон планирует сокращение армейского персонала на 24 000 человек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на армейский документ. Руководство военного ведомства настаивает, что таким образом армия смещает свои приоритеты. Последние 20 лет главным объектом их внимания была борьба с терроризмом, а теперь вооружённые силы должны сделать акцент на противодействие военной мощи России и Китая.

Однако эксперты считают, что в армии США не всё так гладко. С одной стороны, сокращение соответствует стратегии национальной обороны, которую инициировал ещё президент Трамп. Позже её отчасти одобрила администрация Байдена, подчеркнув растущую угрозу со стороны «осмелевших» России и Китая.

С другой стороны, войны в Афганистане и Ираке привели к росту численности армии США до 600 тысяч человек. Позже по мере возвращения солдат эта цифра стала снижаться. Однако заявленное дополнительное сокращение рабочих мест также в очередной раз подтверждает проблемы с набором новобранцев, которые преследуют ВС США последние годы.

Ещё в прошлом году различные военные службы, включая ВМФ и ВМС, не смогли достичь целей по набору персонала, напоминает издание. Представители ведомств даже ездили по университетским кампусам и колледжам в надежде заинтересовать студентов в военной службе. В Министерстве обороны признают проблемы, которые препятствовали набору персонала. По их мнению, снизился процент молодых людей, которые могут и хотят служить. Большинство из них предпочитают обычную гражданскую работу.

Теперь, согласно документу, цель будет состоять в том, чтобы довести конечную численность армии до 470 000 человек. «Армия сократит избыточную, в значительной степени «пустую» силовую структуру и создаст новые формирования, оснащённые новыми возможностями, необходимыми для крупномасштабных боевых операций», — говорится в документе.

«Приведя структуру вооружённых сил и конечную численность в более тесное соответствие, армия обеспечит укомплектованность своих соединений на соответствующем уровне для поддержания высокого уровня боеготовности».

NYT отмечает, что в последние годы многие высокопоставленные чиновники военного министерства высказывали опасения о том, что ВС США излишне концентрировались на борьбе с повстанцами. В итоге американская армия оказалась не готова к сухопутной войне с великой державой.

Теперь Пентагон всё больше склоняется ко второму варианту. Однако специалисты считают, что происходящее на Ближнем Востоке может вынудить армию делать и то, и другое. Причём на долгие годы вперёд.

Военные чиновники жалуются, что вооружённые силы США и без того находятся под беспрецедентным давлением. К этому добавляется и бюджетная неопределённость, которая преследует ведомство с 2011 года, когда были введены обязательные ограничения на расходы.

«То, что мы сокращаем в нашем формировании, на самом деле, не принесёт нам успеха на поле боя в будущем», — цитирует NYT неутешительное признание начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа.