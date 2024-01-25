Fox News: худший кризис армии в истории страны — ВС США второй год подряд получают плохую оценку

Вооруженные силы США не готовы к столкновению с крупным конфликтом. Такой мрачный вывод содержится в специальном докладе, пишет Fox News. Уже второй год подряд специальное исследование даёт неутешительную оценку состоянию вооружённых сил США. И если не принять необходимых мер, армия США окажется неспособной защищать жизненно важные американские интересы, подчёркивается в публикации.

Уже второй год подряд специальное исследование Вооружённых сил США содержит неутешительные выводы. Их оценивают как «слабые» и предупреждают, что, если не принять мер, армия США окажется неспособной защищать жизненно важные американские интересы, сообщает Fox News.

«Нынешние Вооружённые силы США подвергаются значительному риску оказаться неспособными удовлетворить требования одного крупного регионального конфликта, одновременно участвуя в различных мероприятиях по присутствию и вовлечению в боевые действия», — цитирует портал заключение 10-го ежегодного индекса военной мощи Heritage Foundation.

Доклад рисует довольно мрачную картину состояния ВС США. После рассмотрения широкого круга вопросов делается заключение, что почти ни одно подразделение не готово столкнуться с крупным конфликтом. Причём наиболее ярко эти проблемы заметны в ВВС, которым за прошлый год поставлена оценка «очень слабые».

В ходе исследования оценивалось каждое подразделение службы по силе потенциала, дееспособности и готовности. ВВС США оцениваются как незначительные как по потенциалу, так и по возможностям, и слабые по готовности. А их мощи дана самая низкая из возможных оценок, подчёркивает Fox News.

Плохо себя показал и Военно-морской флот США. Он получил оценки «очень слабый по возможностям», «незначительный по потенциалу» и «слабый по готовности», что по совокупности дало ему рейтинг «слабый».

«В течение 10 лет этот индекс отслеживал медленное сокращение ВМФ США, в то время как Военно-морской флот Китая модернизировался и рос быстрыми темпами. Между тем у военно-морского флота было слишком мало судостроительных мощностей, чтобы поддерживать свой флот в рабочем состоянии, слишком мало кораблей, чтобы противостоять угрозам, и ошибочное руководство, спровоцировавшее кризис с набором персонала. Одни только передовые возможности не компенсируют этого, и необходимы действия, чтобы обратить вспять тенденции к снижению», — поделился в интервью Fox News Роберт Гринуэй, директор центра национальной безопасности Эллисона.

В докладе также говорится, что и армия показала себя ненамного лучше со слабыми мощностями, предельными возможностями и очень высокой готовностью. И хотя такой показатель смотрится несколько лучше, чем у ВВС и ВМС, у армии назревают другие проблемы, включая сокращение численности.

«Всего за два года численность действующей армии сократилась с 485 тысяч до всего лишь 452 тысяч военнослужащих. Это напрямую влияет как на готовность, так и на эффективность, поскольку армия не в состоянии полностью укомплектовать свои формирования. Нехватка кадров привела к тому, что армия сократила «конечную численность» на 12 тысяч человек в 2023 году. Это неприемлемо», — пояснил Гринуэй.

Космические силы, являющиеся новейшим подразделением ВС США, также прошли оценку и получили тот же общий рейтинг, что и армия. Вообще единственный положительный балл получил корпус морской пехоты. Хотя и его потенциал оценили как слабый, однако он оказался сильным по возможностям и по готовности.

Уилсон Бивер, один из аналитиков института, проводившего исследование, рассказал Fox News, что расходы Америки на оборону сокращаются не одно десятилетие. «В процентном соотношении к ВВП расходы на оборону снижались на протяжении десятилетий. И это притом, что президент и конгресс поручают военным делать столько же, сколько они делали, когда их финансирование составляло от 6 до 10 процентов ВВП», — сказал Бивер.

В последние годы армия США также столкнулась с кризисом набора персонала. Причём, по мнению аналитика, нынешняя администрация не обращает на это никакого внимания. «Нынешний кризис с набором персонала привёл к нехватке 41 тысячи человек в 2023 году и является худшим в истории нашей страны», — пояснил он.

«Вместо того чтобы обращать внимание на заслуги и эффективность работы, президент Байден и назначенные им высшие руководители предпочитают фокусироваться на расе и поле кандидатов, пытаясь использовать военных для продвижения своей идеологии».

Однако специалисты отмечают, что тенденция ослабления Вооружённых сил США продолжается уже много лет и обязана этим не только нынешней администрации. «Это не недавнее явление. Это результат многолетней плохой оборонной политики, плохо управляемых программ и проблем с финансированием на протяжении многих лет», — рассказала Fox News сотрудник Heritage Foundation Дакота Вуд.

В докладе особо подчёркивается тот факт, что эти проблемы уже распространились и на атомную энергетику США, которая также получила низкие оценки в нескольких категориях. «Наш ядерный потенциал гниёт на месте, и мы не спешим его менять или модернизировать», — цитирует портал Роберта Питерса, научного сотрудника по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне в эллисоновском центре национальной безопасности.

«Сейчас мы находимся на 14-м году программы ядерной модернизации США. За это время мы не создали никакого ядерного оружия. По данным Управления правительственной отчётности, мы не сможем массово производить плутониевые хранилища до 2030 года. Новейшему ядерному оружию в арсенале США 30 лет — некоторые его виды работают на вакуумных лампах и гибких дисках», — поделился Питерс.

Такая мрачная картина особенно пугает, учитывая вызовы, с которыми столкнулись США по всему миру. В отчёте говорится, что Китай, Россия, Северная Корея представляют высокую угрозу жизненно важным интересам США. Причём Китай и Иран описаны как агрессивные угрозы, а вот Россия занимает первое место среди враждебных стран. Между тем в докладе указано, что Россия и Китай обладают «огромными» возможностями.

В ответ на запрос Fox News о комментарии представитель Пентагона заявил, что «вооружённые силы США являются сильнейшей боевой силой, которую когда-либо знал мир».