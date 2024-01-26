Гендером и половой ориентацией молодёжь в армию не заманишь — сенатор о причинах провала набора в ВС США

В прошлом году американская армия не достигла «поставленной цели по вербовке», заявил сенатор Марк Рубио в эфире Fox News. По его мнению, молодые люди просто не хотят служить в нынешней армии США. Поскольку в вооружённых силах сейчас больше времени уделяют вопросам гендерного разнообразия и сексуальной ориентации, чем проблемам ветеранов, которые не могут получить нормальной помощи. Всё это отталкивает людей от перспективы службы и понижает авторитет армии в обществе.

МАРКО РУБИО, сенатор от штата Флорида: Да, в прошлом году мы не достигли поставленной цели по вербовке, потому что, во-первых, детям внушили, что военные действия США в прошлом — это не очень хорошо. На самом деле они приносят вред.

Во-вторых, представьте себе, что вы — молодой человек, и каждый день вы слышите о том, что ветераны совершают самоубийства, ветераны становятся бездомными, ветераны страдают от психических заболеваний, ветераны, пострадавшие на службе нашей стране, теперь вынуждены бороться за то, чтобы получить помощь от Министерства по делам ветеранов.

И в-третьих, мы превратили армию в социальный эксперимент. Я имею в виду, вы посмотрите некоторые из этих постов в социальных сетях при байденовском Пентагоне. Все они о гендере, о сексуальной ориентации, и ничего о том, на чём они должны быть сосредоточены — на защите нашей страны от врагов, которые хотят нам навредить. Таким образом, вы объединяете эти три вещи, и, к сожалению, многие семьи и родители, которые когда-то считали военную службу почётным, хорошим и достойным делом, теперь смотрят на неё и говорят. Почему я хочу служить в армии? И почему я хочу однажды стать ветераном, если моё собственное правительство будет плохо обращаться со мной, а моё собственное общество может игнорировать меня, так что я думаю, что все эти вещи в совокупности действительно вредят нашей способности набирать людей на службу в то время, когда мы сталкиваемся с растущими угрозами по всему миру.

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.