Конгрессмен: Остин в больнице, Байден недееспособен — Америка демонстрирует на мировой арене только слабость

«Выход из строя» министра обороны США Ллойда Остина на фоне всё более явных проблем с умственным здоровьем президента Джо Байдена сигнализирует противникам Америки о том, что она слаба, убеждён председатель комитета палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол. Как заявил конгрессмен в интервью Fox News, такое положение дел представляет огромную опасность в нынешние сложные времена.

А с нами — конгрессмен-республиканец Майкл Маккол из замечательного штата Техас, который возглавляет комитет палаты представителей по международным делам, а также входит в состав комитета по внутренней безопасности. Давайте обсудим то, что происходит с президентом США. Я попрошу свою команду снова вывести на экран эти цифры: 86 процентов всех избирателей — включая сторонников демократов и независимых кандидатов — считают, что Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. Как вы прокомментируете такую статистику?

МАЙКЛ МАККОЛ, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам: Она меня не удивляет. Факт в том, что спецпрокурор (Роберт Хёр, который заключил, что у Байдена проблемы с памятью. — ИноТВ) подтвердил то, что все и так подозревали, и именно это и отражают результаты опросов. А вопрос здесь вот в чём: когда я читал доклад спецпрокурора, там продвигалась мысль о том, что Байден не имеет в плане умственного здоровья дееспособности для того, чтобы предстать перед судом, — но раз так, дееспособен ли он для того, чтобы занимать пост президента и главнокомандующего?





Будучи председателем комитета по международным делам, я наблюдаю за нашими противниками за рубежом, включая Иран, Россию и Китай... И если взять ситуацию вокруг Израиля, — Иран уважает нашу военную мощь, но у него есть сомнения по поводу того, что у нынешнего президента есть нужная политическая воля, поскольку он демонстрирует не силу, а слабость, демонстрирует, что умственно недееспособен. Мне кажется, что это ставит под сомнение нашу национальную безопасность.

Перейдём к другой теме. «Президент Байден пытается оправиться от доклада Хёра, а тем временем распространяются опасения по поводу того, что мы демонстрируем слабость на мировой арене» — вот как это всё комментируют. А министр обороны Ллойд Остин снова попал в больницу — и у нас об этом подробная новость. Пентагон вчера опубликовал вот такое заявление: «Спецгруппа охраны перевезла господина Остина в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения осмотра в связи с симптомами, указывающими на развите патологии мочевого пузыря. Об этом были уведомлены председатель Объединённого комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс». И я бы здесь добавила: «На сей раз» — а то ведь мы все помним, что было ранее. Министр много дней занимался конспирацией: его жёстко раскритиковали за то, что он пытался утаить свою госпитализацию.

Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Быть может, вы нам что-то можете рассказать о замминистра Кэтлин Хикс, которая сейчас исполняет обязанности Остина, чтобы в мире стало чуть больше оптимизма? Ведь на нас нападают на Ближнем Востоке с такой интенсивностью, которой мы раньше ещё никогда не видели, а параллельно идут две войны, за которыми мы как минимум должны пристально наблюдать.

МАЙКЛ МАККОЛ: Президент, который практически уже пребывает в деменции, — это зрелище, которое не по нраву никому. И министр обороны, который вышел из строя и попал в больницу с серьёзной инфекцией мочевого пузыря после операции на простате — такое же зрелище.

Я обязан здесь учитывать только голые факты, а они в том, что министр обороны по существу вышел из строя, а если верить спецпрокурору, из строя теперь по существу вышел ещё и главнокомандующий. Какой сигнал всё это даёт нашим противникам за рубежом в этот крайне опасный период?

Я не устану повторять, насколько это важно. Сейчас полыхает весь мир, и, если мы будем демонстрировать не силу, а слабость, это будет лишь провоцировать агрессию, конфликты и войны. Именно это мы сейчас и наблюдаем.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2024 года.