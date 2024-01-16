Washington Post Оригинал

WP: министра обороны США выписали из больницы, но он не сразу вернётся в Пентагон

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Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы после двухнедельной госпитализации, которая привлекла к себе особый интерес из-за конфиденциальности, с которой тот действовал, сообщает The Washington Post. Как напоминает издание, о том, что министр обороны попал в больницу, президент США Джо Байден и американская общественность узнали лишь через несколько дней.
WP: министра обороны США выписали из больницы, но он не сразу вернётся в Пентагон
AP

После двухнедельной госпитализации 70-летнего министра обороны США Ллойда Остина выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, однако он не сразу вернётся в Пентагон, пишет The Washington Post со ссылкой на американское оборонное ведомство.  

Остин после выписки поблагодарил медперсонал за помощь и уход, оказанные ему, и заявил следующее: «Сейчас, когда я иду на поправку, продолжая выполнять свои обязанности из дома, я жажду полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон».

Между тем, как отмечает издание, пока неясно, как долго он будет оставаться дома.

Остин попал в больницу 1 января с серьёзными осложнениями после операции по лечению рака простаты. Однако госпитализация главы Пентагоны несколько дней держалась в секрете. Даже в Белом доме об этом узнали лишь 4 января, а конгресс и общественность были проинформированы лишь 5 января.

История с госпитализацией Остина вызвала значительный интерес не только из-за его высокой должности, но и из-за всей той конфиденциальности, с которой он действовал. Даже о самой операции по лечению рака простаты, которая была проведена 22 декабря, он не проинформировал ни президента Байдена, ни других высокопоставленных чиновников его администрации.

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источник
Washington Post США Северная Америка
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