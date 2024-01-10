Fox News: «позорный промах» — ситуация с главой Пентагона указала России и Китаю на слабости США

Исчезновение министра обороны США, о котором Белому дому стало известно только спустя четыре дня, преподнесло Москве и Пекину несколько важных уроков, утверждает Fox News. Главные соперники США поняли, что Вашингтон не только не контролирует ситуацию в военной сфере, но и «совершенно безынициативен» во всём, что касается обороны и безопасности страны.

«Можете не сомневаться, что президент России Путин и китайский лидер Си извлекли важную информацию из последнего промаха администрации Байдена в сфере национальной безопасности», — так обозреватель Fox News Ребекка Грант прокомментировала тайную госпитализацию главы Пентагона, о которой Белому дому стало известно только спустя четыре дня. По её словам, такой «позорный промах» показал всему миру, что у военного руководства США есть очевидные проблемы с контролем и дисциплиной.

В первую очередь, всем стало очевидно, что военное командование и управление не сосредоточено в руках Пентагона — если бы министр обороны действительно «крепко держал штурвал», о его исчезновении стало бы известно в считаные часы, пишет Fox News. По мнению автора статьи, «Си и Путин увидели, что принятие решений в области национальной безопасности США легко может споткнуться». Это дало Китаю понять, что в случае его атаки на Тайвань, США понадобится в лучшем случае неделя, чтобы среагировать и принять ответные меры.

Кроме того, эта ситуация дала соперникам понять, что Пентагон «совершенно безынициативен», считает обозреватель. США не только проигрывают Китаю и России в военной гонке, но, судя по всему, даже не пытаются соревноваться. Америка «не может позволить себе быть такой неуклюжей», когда речь идёт о борьбе за мировое лидерство, — но пока всё происходит именно так, отмечает Fox.