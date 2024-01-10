Reuters: Байден до 9 января не знал о том, что у главы Пентагона рак

Никто в Белом доме не был проинформирован о том, что у министра обороны США Ллойда Остина в декабре был диагностирован рак, до 9 января, сообщает Reuters. В Республиканской партии сочли скандал вокруг госпитализации свидетельством неисполнения своих служебных обязанностей Остином и слабости президента Джо Байдена.

Президент США Джо Байден узнал о том, что у министра обороны Ллойда Остина рак предстательной железы, только 9 января, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Как отмечает новостное агентство, главу Пентагона госпитализировали ещё 1 января. Его доставили на машине скорой помощи в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида после осложнений, возникших у него после проведённой 22 декабря простатэктомии, включая тошноту с сильными болями в животе, бёдрах и ногах. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей, в связи с чем 2 января Остина перевели в отделение интенсивной терапии.

Однако в оборонном ведомстве предпочли скрывать этот факт от общественности, Белого дома и конгресса большую часть прошлой недели. В течение нескольких дней в неведении держали даже заместителя Остина Кэтлин Хикс. Ей не сообщили о произошедшем даже после того, как во время отпуска в Пуэрто-Рико ей сказали взять на себя часть обязанностей министра 2 января.

«Байден не был проинформирован до прошлого четверга, что министр Остин находится в больнице. Он не был проинформирован до сегодняшнего утра, что основной причиной этой госпитализации был рак простаты», — заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

При этом Reuters уточняет, что Байден разговаривал с Остином в субботу, и остаётся неясно, почему президент узнал о диагнозе только во вторник.

Республиканская партия ухватилась за скандал вокруг госпитализации как за свидетельство неисполнения своих служебных обязанностей Остином и слабости Байдена. «Учитывая войны на Украине и в Израиле, идея о том, что Белый дом и даже ваш собственный заместитель не понимали природу вашего состояния, явно неприемлема», — отметил во вторник в письме к Остину член палаты представителей Майк Роджерс.

С критикой выступили также наиболее видные представители республиканцев, в том числе бывший президент Дональд Трамп и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.