Конгрессмен: министр обороны США должен уйти в отставку за неисполнение служебных обязанностей

Ллойд Остин должен быть уволен за своё поведение, заявил конгрессмен Майк Уолтц в эфире Fox Business. Если кто-то исчезает на неделю, не предупредив своего начальника, не предупредив своего заместителя, чтобы тот взял на себя эти важнейшие обязанности, — Ллойд Остин уволил бы этого человека. Это очевидно и важно для военной системы командования. Поэтому пора бы министру самому придерживаться тех же стандартов.

Ко мне присоединяется Майк Уолтц, республиканец из Флориды. Сэр, как вы считаете, нужно ли увольнять министра обороны Остина?

МАЙК УОЛТЦ, конгрессмен: Стю, позвольте мне сказать следующее. У меня 27 лет опыта военной службы — от командира взвода до главы командования стратегических бомбардировщиков и командующего Тихоокеанским флотом.

Если кто-то исчезает на неделю, не предупредив своего начальника, не предупредив своего заместителя, чтобы тот взял на себя эти важнейшие обязанности, — я гарантирую, что Остин уволил бы этого человека. Потому что это так очевидно и важно для военной системы командования.

Так что я думаю, он должен сам придерживаться тех же стандартов и уйти в отставку. Но, Стю, если Байден не уволил его после провала в Афганистане, я не ожидаю увидеть хоть какой-то уровень ответственности. Но ему действительно нужно присутствовать на заседаниях своего кабинета.

Я должен сказать, это крайне необычно для человека с его военным опытом — принять решение не сообщать об этом своему начальству. Я не могу даже представить причину для этого. Просто в голову не приходит. Какая у него может быть причина?

МАЙК УОЛТЦ, конгрессмен: Да ещё и лгать своим подчинённым. Чиновнику номер три в Пентагоне было сказано, что он будет работать из дома на этой неделе. Так что это не просто неинформирование — это на самом деле дезинформация. Это неисполнение служебных обязанностей.

И вот, что я вам скажу. Если противником будет запущена МБР (межконтинентальная баллистическая ракета. — ИноТВ), у нас есть всего 15 минут, чтобы связаться с министром обороны и генералами и дать рекомендацию нашему главнокомандующему о том, как реагировать.

А китайские гиперзвуковые ракеты ещё больше сокращают этот срок. Так что это абсолютно неприемлемо.

Я бы хотел добавить один комментарий. Всё это похоже на любительский час в Белом доме. И конечно, это совершенно недопустимо.

Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.