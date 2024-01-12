USA Today: Пентагон начнёт расследование обстоятельств госпитализации министра обороны США Ллойда Остина

Генеральный инспектор Пентагона заявил, что министерство будет расследовать дело о госпитализации министра обороны, пишет USA Today. Ллойд Остин перенёс операцию из-за рака простаты, при этом министр не сообщил об этом в Белый дом и передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Ей он о состоянии своего здоровья также не сообщил. Республиканцы считают, что Остин нарушил закон и проявил халатность по отношению к своим обязанностям.

Ллойд Остин был госпитализирован из-за рака простаты, но решил не сообщать о своём состоянии в Белый дом, чем вызвал «двухпартийное возмущение». Пентагон начнёт расследование обстоятельств дела, сообщает USA Today.

Министр всё еще находится в клинике, где борется с болезнью. При этом он только во вторник сообщил о своём положении. Остин был обязан «уведомлять высших должностных лиц Министерства обороны и Белый дом, когда он передает полномочия своему заместителю». Его заместитель, Кэтлин Хикс, также не была в курсе дела.

В среду сенаторы-республиканцы из комитета по делам вооруженных сил направили Остину письмо. В нём они изложили своё негодование действиями министра обороны. По их мнению, это — «недопустимое нарушение доверия к американскому народу в опасный момент для национальной безопасности США». Остин пренебрёг своими полномочиями и проявил крайнюю степень халатности.

То, что Остин не проинформировал президента Джо Байдена о своей болезни является «позором», — считает бывший глава администрации Белого Дома Леон Панетта.