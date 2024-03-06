Украинский конфликт вынудил Пентагон скорректировать свои планы — дроны теперь в приоритете

США планируют разработку нового поколения истребителей, которые будут управляться искусственным интеллектом, сообщает The Times. Новые дроны должны будут превзойти аналогичную технику у Китая и России. Мотивацией для смены вектора в сторону дронов послужил конфликт на Украине, где подобная военная техника активно и успешно используется.

Соединённые Штаты хотят вложить больше усилий в разработку новых моделей военных дронов, сообщает The Times. Беспилотные истребители нового образца должны будут обогнать Китай и Россию и «превзойти в любом будущем конфликте». Поводом для корректировки планов Пентагона стал конфликт на Украине, где беспилотники крайне успешно применяются, а также слишком дорогая разработка новых пилотируемых истребителей.

Сейчас Пентагон должен выбрать одну из пяти компаний, которая сможет начать производство более 1 тыс. дронов к 2028 году. По словам министра ВВС США Фрэнка Кендалла, первая партия беспилотных истребителей обойдётся в примерно в $20,5-27,5 млн, в то время как стоимость пилотируемого стел стелс-истребителя F-35 — $82,5 млн.

Один из возможных вариантов — MQ-28A Ghost Bat, разработанный дочерней компанией Boeing в Австралии совместно с австралийскими ВВС. Также известны проекты компаний Anduril и General Atomics — это дроны Fury и Gambit. При этом, как отмечает издание, оставшиеся две компании, Lockheed Martin и Northrop Grumman, «пока не раскрыли свои проекты»

Беспилотные истребители, которые будут управляться ии — это план Пентагона по «обеспечению господства в воздухе в потенциальных войнах с такими соперничающими державами, как Китай и Россия». В том числе стремительное развитие этих технологий у конкурентов подтолкнуло США. Разработка ведётся с «чувством срочности», отметил министр ВВС Фрэнк Кендалл. В этом году на проект будет выделено $392 млн.

Ранее Пентагон также занимался беспилотниками, но цель была другая. Непилотируемые истребители должны были снизить риск для пилотов, которые управляют особо дорогими моделями в опасных зонах.