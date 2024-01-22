Экс-глава Google: Украина проигрывает войну дронов

Киев утратил былое преимущество и проигрывает в войне беспилотников, пишет в своей статье для Foreign Affairs бывший глава Google Эрик Шмидт. Кроме того, по его словам, сейчас у Украины нет такой комбинации дронов, которая могла бы сравниться с «опасным российским дуэтом» из разведывательного беспилотника «Орлан-10» и ударного «Ланцет».
В первые месяцы украинского конфликта Киев обладал превосходством в войне беспилотников, адаптировав коммерческие технологии и внедрив новые вооружения для противодействия России, пишет в своей статье для Foreign Affairs бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.
Однако теперь Россия нагнала Киев в гонке инноваций, притом что украинские власти сейчас изо всех сил пытаются сохранить поток военной помощи от своих зарубежных партнёров.
Киев утратил свои преимущества в войне дронов. Российские силы, как пишет автор, скопировали многие тактики, которые Украина впервые применила в ходе конфликта, в том числе проведение крупных скоординированных атак с использованием нескольких типов беспилотников.
С конца 2022 года Россия использует комбинацию двух отечественных дронов — разведывательного беспилотника «Орлан-10» и ударного «Ланцет» — для уничтожения всего: от ценных артиллерийских систем до боевых самолётов и танков. Если в начале конфликта, как пишет Шмидт, Украина превосходила Россию по атакам дронов, то сейчас у неё нет комбинации дронов, которая могла бы сравниться с новым опасным российским дуэтом.
При этом превосходящие возможности России в области радиоэлектронной борьбы позволяют ей глушить и осуществлять спуфинг сигналов между украинскими беспилотниками и их операторами, говорится в статье.
Часть российских резервов, которые заморозили страны Запада, можно передать развивающимся странам, пострадавшим от роста цен, а также компаниям, которые пострадали из-за санкций России, считает экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик.
В Мурманской области направят 6,8 млрд рублей на развитие высшего и среднего профессионального образования. В 2024 году власти планируют профинансировать строительство 40 лабораторий и четырёх кластеров.
Химическая промышленность Германии — крупнейшая в Европе — страдает из-за задержки поставок, которые осуществляются через Красное море, где возникла напряжённость из-за атак йеменских хуситов на коммерческие сухогрузы.
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» выразил удивление в связи с работой сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, который не проходил процедуры приёмки.
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о победном голе российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России, назвав такое решение незатейливым актом пропаганды. Он отметил, что такими темпами Зеленский вскоре «присоединит Канаду».
Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал игру российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков, комментируя подписанный Владимиром Зеленским указ о территориях России, «исторически населённых украинцами», заявил, что это не имеет ничего общего со здравым смыслом.