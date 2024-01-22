Экс-глава Google: Украина проигрывает войну дронов

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14:57 Депутат Новиков — об указе Зеленского о территориях России: у людей крышу сносит Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков, комментируя подписанный Владимиром Зеленским указ о территориях России, «исторически населённых украинцами», заявил, что это не имеет ничего общего со здравым смыслом.

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