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Экс-глава Google: Украина проигрывает войну дронов

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Киев утратил былое преимущество и проигрывает в войне беспилотников, пишет в своей статье для Foreign Affairs бывший глава Google Эрик Шмидт. Кроме того, по его словам, сейчас у Украины нет такой комбинации дронов, которая могла бы сравниться с «опасным российским дуэтом» из разведывательного беспилотника «Орлан-10» и ударного «Ланцет».
Экс-глава Google: Украина проигрывает войну дронов
AP
В первые месяцы украинского конфликта Киев обладал превосходством в войне беспилотников, адаптировав коммерческие технологии и внедрив новые вооружения для противодействия России, пишет в своей статье для Foreign Affairs бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.  

Однако теперь Россия нагнала Киев в гонке инноваций, притом что украинские власти сейчас изо всех сил пытаются сохранить поток военной помощи от своих зарубежных партнёров.

Киев утратил свои преимущества в войне дронов. Российские силы, как пишет автор, скопировали многие тактики, которые Украина впервые применила в ходе конфликта, в том числе проведение крупных скоординированных атак с использованием нескольких типов беспилотников.

С конца 2022 года Россия использует комбинацию двух отечественных дронов — разведывательного беспилотника «Орлан-10» и ударного «Ланцет» — для уничтожения всего: от ценных артиллерийских систем до боевых самолётов и танков. Если в начале конфликта, как пишет Шмидт, Украина превосходила Россию по атакам дронов, то сейчас у неё нет комбинации дронов, которая могла бы сравниться с новым опасным российским дуэтом.

При этом превосходящие возможности России в области радиоэлектронной борьбы позволяют ей глушить и осуществлять спуфинг сигналов между украинскими беспилотниками и их операторами, говорится в статье.
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источник
Foreign Affairs США Северная Америка
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беспилотник военная техника оружие Россия спецоперация России на Украине Украина
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