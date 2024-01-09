LCI: ещё одна угроза для ВСУ — Россия продемонстрировала новый дрон-камикадзе
Если появляется новая технология, мы знаем, что в конечном счёте противником будет найден, если позволите, антидот. Вопрос в том, сколько времени это займёт. То есть смогут ли русские на самом деле извлечь наибольшую возможную выгоду из своего изобретения, прежде чем украинцы смогут ответить.
ИВ БУРДИЙОН, журналист международной службы Les Echos: Эта диалектика известна уже много веков: снаряд против брони. Вероятно, ответ будет, но найти его будет довольно сложно. При этом совершенно нормально, что Москва хвалится новыми дронами. На сегодняшний момент воздействие дронов на поле боя ощущается. Сообщения, приходящие с украинского фронта, свидетельствуют о том, что солдаты сейчас жалуются на дроны, которые прилетают и целятся в них по ночам, поэтому ночью они не чувствуют себя в безопасности. Не знаю, есть ли у новых дронов способность к ночным атакам. В любом случае, обстоятельства складываются совсем не в пользу Украины, но, по большей части, дело не в дронах. В первую очередь, это, как вы уже отметили, численный перевес.
Да, это так.
ИВ БУРДИЙОН: То есть России в настоящий момент удаётся обеспечить огневое превосходство, имея в пять-восемь раз больше снарядов, чем у украинцев. Таким образом, хоть медленное, но продвижение, прогрызание территории российской армией в последние недели объясняется, главным образом, количеством снарядов.
Дата выхода в эфир 08 января 2024 года.
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