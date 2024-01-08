«Очередная фантазия Запада» — New Atlas объяснил, почему ракеты большой дальности не помогут Украине

Союзники Киева опять задумались о том, чтобы поставить ему ракеты большой дальности. Но эта затея обречена на провал, поскольку она не учитывает проблемы западного ВПК, а также огромный территориальный и стратегический потенциал России, считает автор YouTube-канала New Atlas и бывший морпех Брайан Берлетик.

Сейчас мы видим, как российские ракетные обстрелы действительно подавляют украинскую противовоздушную оборону. Они уничтожают не только цели, выбранные Россией, но и сами системы ПВО, подавляя их, вынуждая их чаще применять дефицитные перехватчики, а также ликвидируя радары, командные центры и пусковые установки.

У Украины нет достаточного количества систем ПВО, чтобы справиться с растущим числом российских ракетных и беспилотных ударов. У них никогда не будет достаточно систем ПВО, чтобы справиться с растущей угрозой ракет и беспилотников.

Но теперь у нас появилась идея, что раз мы с трудом защищаемся от этих атак ракет и беспилотников, то начнём наносить удары по России с помощью ракет большой дальности. Но, учитывая всё то, о чём я только что говорил, кто-нибудь всерьёз думает, что Запад может хотя бы сравниться с Россией по количеству ударов ракетами и беспилотниками, не говоря уже о том, чтобы превзойти её?

И надо иметь в виду, что российская военно-промышленная база во много раз больше украинской. Она распределена на гораздо большей территории. Россия — самая большая страна на Земле по площади суши. Её инфраструктура более обширна и, опять же, более широко распространена. Даже её вооружённые силы намного больше и рассредоточены по гораздо более широкой территории.

После того как Россия выпустила по Украине 7400 ракет, она, пусть и с трудом, но продолжает борьбу. Неужели вы считаете, что Запад мог бы поставить Украине 7400 ракет? И вы действительно думаете, что это будет иметь большое значение в противостоянии с более крупной Россией? Ответ очевиден: нет. Очевидно, что нет!

Это совершенно оторвано от реальности. Это очередная фантазия, которой они предаются. Она мало чем отличается от идеи об отправке западных танков, бронемашин «Страйкер», «Химарсов», «Патриотов» и турецких беспилотников «Байрактар ТБ2». Когда вы вообще в последний раз слышали упоминание о дронах «ТБ2»?

Это всего лишь очередная фантазия, которой предаётся коллективный Запад, чтобы сохранить ложное чувство надежды и затянуть этот конфликт как можно дольше. Всё это только картинка для публики.

Дата выхода в эфир 07 января 2024 года.