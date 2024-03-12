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NYT: американская разведка предупредила — без помощи США Киев ждут дальнейшие потери

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Любая дальнейшая задержка помощи со стороны США приведёт к потерям Киева на поле боя, — об этом, как сообщает The New York Times, на слушаниях в американском конгрессе заявили высокопоставленные представители разведки. По их словам, подобное развитие событий приведёт к последствиям, которые будут ощущаться не только в Европе, но и в Тихоокеанском регионе.
NYT: американская разведка предупредила — без помощи США Киев ждут дальнейшие потери
AP
Высокопоставленные представители разведки США предупредили конгресс, что без дополнительной американской помощи Украина столкнётся с перспективой дальнейших потерь на поле боя, пишет The New York Times.

Во время ежегодного обзора мировых угроз, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты, официальные лица на слушаниях в комитете сената по разведке, в частности, высказали прогноз, что любая дальнейшая задержка американской помощи Киеву в предстоящем году приведёт к дополнительным территориальным приобретениям России, последствия которых будут ощущаться не только в Европе, но и в Тихоокеанском регионе.

«Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только будет подпитывать сомнения среди наших союзников и партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в самых разных ситуациях — от Тайваня до Южно-Китайского моря», — заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Он также добавил, что без дополнительной американской помощи Украина потеряет значительные территории в этом году.

Бёрнс и директор Национальной разведки США Аврил Хейнс описали всё более тяжёлую ситуацию для Украины, в которой Россия производит гораздо больше артиллерийских снарядов и наладила стабильные поставки дронов, снарядов и других товаров военного назначения.
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источник
New York Times США Северная Америка
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