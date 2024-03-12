Консервы, фильтры, радио — Sud Ouest о том, как шведы готовятся к войне

В Швеции возрождают гражданскую оборону из-за российской угрозы, сообщает Sud Ouest. Присоединившись к НАТО, власти призвали население «морально готовиться к войне» с Россией и запастись консервами, фильтрами для питьевой воды, медикаментами и радио.
Швеция возвращается во времена холодной войны и восстанавливает гражданскую оборону из-за российской угрозы, пишет Sud Ouest. В январе главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден призвал сограждан «морально готовиться к войне» и задуматься о подготовке к возможному нападению России после того, как страна вступит в НАТО.
Как напоминает издание, правительство страны возродило концепцию «тотальной обороны» в 2015 году, а с начала СВО активизировало усилия в этом направлении, назначив министра гражданской обороны. В 2017 году Швеция вернула воинскую обязанность, на следующий год открыла гарнизон на острове в Балтийском море и значительно увеличила траты на оборону.
Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка объяснила изданию, в чём состоит концепция «тотальной обороны». По её словам, «каждый должен и обязан участвовать в обороне», чтобы продержаться неделю в кризисной ситуации, потому что правительство будет заботиться об уязвимых группах. К концу года ведомство планирует обновить и разослать во все дома брошюру с правилами поведения на случай кризиса или войны, в которой рекомендует запасаться консервами, фильтрами для питьевой воды, медикаментами и радио.
Согласно опросу агентства по ЧС, после заявления главнокомандующего каждый третий житель Швеции задумался о подготовке своего жилища к экстренной ситуации. С начала года на YouTube увеличились просмотры подкастов, посвящённых выживанию в тяжёлых условиях. При этом научный сотрудник агентства оборонных исследований Херман Андерссон считает, что этот процесс развивается очень медленно и займёт долгое время.
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