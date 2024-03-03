Guardian: из страха перед Россией шведы скупают жильё с бункерами времён холодной войны

Опасаясь нападения России, шведы раскупают ядерные бомбоубежища времён холодной войны, рассказывает The Guardian. Правительство страны призвало готовиться к возможной войне и выделяет деньги на проверку сохранившихся бункеров.

На рынке недвижимости Швеции растёт популярность бункеров, построенных в 70-е годы, пишет The Guardian. Также процветает строительство частных ядерных убежищ для богатых на случай обострения ситуации в Европе. С начала СВО и после вступления страны в НАТО многие начали опасаться нападения со стороны России.

Бомбоубежища в Швеции стали появляться во время Второй мировой войны, однако большинство было построено во время холодной войны. Чаще всего они находятся под жилыми зданиями, школами и спортзалами, а в крупных городах могут вмещать до 16 тыс. человек. Власти завершили программу в 2002 году, и с тех пор сеть из 64 тыс. бункеров, где способны укрыться 7 млн человек, порядком устарела, хотя в теории их можно использовать.

Правительство в январе призвало население готовиться к возможной войне и проявляет повышенный интерес к проверке сохранившихся бомбоубежищ. Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям получило 100 тыс. крон (почти €4 тыс.) на увеличение инспекций имеющихся бункеров.