Proletären: Швецию затащили в НАТО, чтобы заставить служить интересам Вашингтона

С ратификацией Венгрией членства Швеции в НАТО исчезает последняя шведская преграда на пути американского империализма. Теперь Стокгольм будет вынужден отправлять своих солдат по всему миру для участия в развязываемых Вашингтоном войнах и умирать за интересы США, пишет газета Proletären. Единственные люди в Швеции, кто уже получает выгоду от членства в НАТО, — это ориентированные на США производители оружия, такие как компания SAAB.

После вступления Швеции в НАТО будет погребён более чем двухсотлетний принцип шведского неприсоединения к военным блокам. Ни разу с тех пор, как в 1815 году закончились наполеоновские войны, и 3 года спустя король Карл XIV Юхан заявил о своём намерении не допустить участия Швеции в войне, североевропейская страна официально не заключала военных пактов.

Ещё в марте 2022 года тогдашний премьер-министр Магдалена Андерссон была убеждена в том, что многолетняя политика неприсоединения хорошо послужила Швеции на протяжении двух веков. Тем не менее, чуть более 2 месяцев спустя она и партийный совет социал-демократов изменили своё мнение и подали заявку на членство королевства в Североатлантическом альянсе, напоминает издание Proletären.

«Следует иметь в виду, что НАТО — это альянс, обладающий ядерным оружием», — заявила Магдалена Андерссон в интервью в марте 2022 года. С тех пор об этом стали говорить тише. По наставлению главнокомандующего Микаэля Бюдена нынешнее правительство Швеции даже стало противиться возможному размещению ядерного оружия на шведской земле. В то же время будучи членами НАТО соседние Норвегия и Дания имеют оговорки против размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время. Членство в НАТО также исключает возможность быть международным голосом, выступающим за ядерное разоружение, поскольку под давлением США Швеция не ратифицировала резолюцию ООН о запрете ядерного оружия.

В шведских средствах массовой информации НАТО называют «оборонительным альянсом», хотя сама организация об этом не заявляет. На сайте блока НАТО описывается как «политический и военный альянс». Этот военный альянс, среди прочего, бомбил Афганистан и Ливию — две страны, которые не нападали ни на одну страну НАТО, и в разрушении которых участвовала Швеция. Именно НАТО превратил Ливию в один большой хаос и Мекку для работорговцев и контрабандистов. Будучи членом НАТО, Швеция будет вынуждена участвовать в американских войнах, которые не обязательно будут происходить в Балтийском море, отмечает автор статьи.

Китай, а не Россия, является главным соперником Америки. Будучи членом НАТО, Швеция будет вынуждена отправлять своих солдат по всему миру для борьбы за экономические интересы США. НАТО, по сути, является военным инструментом Америки для сохранения своей позиции на вершине мировой капиталистической системы. Враги НАТО — это враги Соединённых Штатов, которые не хотят подчиняться Вашингтону, такие как Иран и Северная Корея. Богатых на ресурсы Китай и Россию не оставят в покое даже тогда, когда эти державы попытаются сотрудничать с Соединёнными Штатами.

США и НАТО не жалеют средств для навязывания своей воли и считают себя выше международного права. Единственные в Швеции, кто получает выгоду от членства в НАТО, — это ориентированные на США капиталисты, и, прежде всего, производители оружия во главе с компанией SAAB под руководством семейства Валленбергов. Акции SAAB на фондовом рынке заметно выросли в цене после того, как начались так называемые дебаты о вступлении Швеции в НАТО.

Однако реальных дебатов не было. Не в последнюю очередь государственное шведское телерадиовещание несёт огромную ответственность за некачественную и одностороннюю журналистику, которая захлестнула умы общественности на фоне вступления североевропейской страны в НАТО.

Только сейчас в преддверии окончательного членства Швеции в НАТО начали появляться статьи с предостережениями о последствиях такого решения, однако чуть больше года пропагандистская буря была настолько сильной, что, к удовольствию шведского ВПК, в ведущих шведских СМИ не было слышно никаких контраргументов. В итоге в проигрыше оказываются все шведы, которые хотят жить в мире и не отправлять молодое поколение воевать за США, завершает Proletären.