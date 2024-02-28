Переход от нейтралитета к членству в НАТО не укрепит национальную безопасность Швеции, а наоборот, может поставить её под угрозу, предупреждают эксперты. По их оценкам, напряжённость между Россией и Европой в итоге будет возрастать. В то время как США стремятся при помощи этого способствовать продвижению своих интересов в Арктике, используя идеологическую конфронтацию как инструмент для поддержания собственной гегемонии и ослабления Европы, пишет Global Times.

Западные СМИ в последние дни активно обсуждают тему присоединения Швеции к НАТО — особенно после того, как парламент Венгрии 26 февраля наконец согласился также одобрить эту заявку. После завершения всех соответствующих процедур Швеция станет 32-м членом Североатлантического альянса, и это стало поводом для заявлений о том, что теперь «НАТО сильнее, чем когда-либо» ранее. Но действительно ли эти заявления оправданы, задаётся вопросом Global Times.



Вступление Швеции в этот военный альянс под предводительством США означает, что все страны в регионе Балтийского моря, за исключением России, теперь станут частью НАТО. И в реальности это только приведёт к росту напряжённости, делая Швецию менее защищённой, подчёркивается в статье.



Власти Швеции решили отказаться от статуса нейтральной державы, которого страна придерживалась на протяжении практически двух веков. И как полагает шведский учёный Ян Оберг, это самое глупое решение, которое было принято со времён Второй мировой войны.



Заявления о том, что странам Скандинавии нужна дополнительная защита в лице НАТО на случай, если в Европе вдруг вспыхнет полномасштабный конфликт при участии России, в действительности являются ловушкой, которую Соединённые Штаты намеренно использовали для запугивания и убеждения европейских союзников, отмечают эксперты.



За последнее время в странах Скандинавии и в Европе в целом нагнетается истерия вокруг возможных угроз со стороны Москвы в сфере безопасности. Однако история показывает, что Россия всегда проводила в Балтийском регионе оборонительную военную политику, а не наступательную, подчеркнул в интервью Global Times Гао Цзянь, эксперт по европейским исследованиям в Шанхайском университете международных исследований.



Но в отличие от взвешенных заявлений российского руководства на этот счёт, именно НАТО стремится создавать атмосферу страха в Швеции, констатируют эксперты. В феврале этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к тому, что конфронтация с Россией будет продолжаться десятилетиями, и заявил: «Если Путин победит на Украине, нет никакой гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны».



Таким образом, военное руководство альянса в очередной раз пугает всех «российской угрозой» и делает вид, что не имеет никакого отношения к обострению конфликта между Россией и Украиной, подчёркивается в статье. А вместо поисков путей мирного урегулирования продолжаются призывы к расширению альянса, в попытке превратить Балтийское море в «озеро НАТО», пишет Global Times.



Между тем для Швеции переход от сохранения нейтралитета в прошлом к принятию чьей-либо стороны может создать реальную угрозу для национальной безопасности, предупреждают эксперты. Если НАТО решит разместить своё ядерное оружие на территории Швеции, эта страна может станет мишенью для ответных российских мер.



Со своей стороны, Россия в настоящее время активно проводит реструктуризацию своих военных округов, оценивая новые угрозы, исходящие от Североатлантического альянса. И всё это приводит к тому, что напряжённость в отношениях между Россией и Европой будет и дальше возрастать, осложняя ситуацию в сфере безопасности, отмечается в статье.



По оценкам экспертов, всё это также напрямую связано со стремлением США продвигать свои стратегические интересы в Арктике, поскольку и Швеция, и Финляндия являются членами Арктического совета. Заманивая Швецию в НАТО, Вашингтон пытается реализовать собственную арктическую стратегию, используя идеологическую конфронтацию для контроля над европейскими странами в своих интересах, говорится в статье.



НАТО рассматривается при этом лишь как инструмент, чтобы поддерживать глобальную гегемонию США и ослабить Европу. Но несмотря на все эти амбициозные планы, расширение НАТО может фактически ослабить альянс, предупреждают эксперты. В итоге может оказаться, что для удовлетворения реальных потребностей Европы в области безопасности будет недостаточно сил, а принятие новых членов потенциально ухудшит обороноспособность.



К сожалению, европейское руководство не осознаёт этого и продолжает поддерживать конфронтацию, отмечается в статье, хотя затягивание конфликта между Россией и Украиной уже привело к серьёзному кризису в Европе. По статистике, в 2023 году уровень экономического роста Великобритании, Франции и Италии не превысил 1%, а в Германии даже наблюдался отрицательный рост. В то время как Россия даже на фоне ужесточения санкций продолжает демонстрировать хорошие экономические показатели.

Однако Вашингтон заинтересован в том, чтобы члены НАТО не задумывались над реальными проблемами и продолжали действовать в его интересах, констатирует Global Times: «Европа не является для США союзником; американцы рассматривают её просто как пешку». Именно поэтому нынешняя администрация Джо Байдена стремится сделать Североатлантический альянс точкой стратегической поддержки для США в Европе, поясняется в статье.



При этом Америка активно использует последствия конфликта между Россией и Украиной в собственных интересах, в то время как Европа страдает от кризиса. В частности, благодаря этому США впервые удалось занять первое место в мире среди экспортёров сжиженного природного газа, напоминает Global Times.



На проходившей недавно в Германии Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен открыто пропагандировал свою теорию «стола и меню». И если проанализировать последние события, то можно прийти к выводу, что и вступление Швеции в НАТО направлено на то, чтобы превратить все европейские страны в очередное блюдо из меню для США, заключает Global Times.