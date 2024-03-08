SVT: шведские призывники начинают осознавать, что их отправят воевать за интересы «союзников»

22:02
Ивич — о поражении от «Ростова»: по-моему, карточки выдавались не по одному и тому же критерию
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о судействе в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом».
21:55
Воздушная тревога на Украине распространилась ещё на три области
Сирены воздушной тревоги начали звучать на территории ещё трёх украинских областей.
21:46
Женщины-военные рассказали о своей работе в зоне СВО
Женщины-военные, выполняющие медицинские и иные задачи в зоне СВО, рассказали корреспонденту RT Мохаммаду Кассабу о своей работе на передовой.
21:43
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1».
21:42
Эрдоган заявил, что муниципальные выборы в марте станут для него последними
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него последними.
21:33
NV: экс-замглавы офиса президента Тимошенко назначили замглавы Минобороны Украины
Бывший замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, замешанный в нескольких коррупционных скандалах, назначен советником министра обороны страны Рустема Умерова.
21:30
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
21:27
Аналитик связал выдворение USAID из Зимбабве с ослаблением США на континенте
Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT заявил, что выдворение властями Зимбабве миссии USAID может быть связано с ослаблением позиции Соединённых Штатов в Африке.
21:17
Польский сейм проголосовал за приостановку участия в ДОВСЕ
Сейм Польши утвердил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).
21:14
WADA не будет создавать специальную комиссию для проверки россиян на Олимпиаде
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет создавать специальную комиссию для мониторинга россиян на Олимпиаде в Париже.
21:09
Депутат Рады заявил, что Украина вышла из соглашения СНГ о вооружённых силах
Украина вышла из соглашения с СНГ о вооружённых силах и пограничных войсках. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
21:02
Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex обновила исторический максимум и поднималась выше $2200 за тройскую унцию.
21:01
Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф
Финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф во второй раз в истории КХЛ.
20:50
Косачёв: Путину представят предложения по денонсации международных соглашений
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что президенту России Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных российской стороне международных соглашений.
20:44
«Вашингтон» официально объявил об обмене Кузнецова в «Каролину»
«Вашингтон Кэпиталз» официально объявил об обмене российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролина Харрикейнз».
20:38
В Польше прошла акция протеста женщин с требованием доступа к контрацептивам
В Польше 8 марта, в Международный женский день, женщины вышли на акцию протеста с требованием доступа к экстренным контрацептивам.
20:32
Дубль Мохеби помог «Ростову» победить «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ
«Ростов» победил «Краснодар» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:32
Агитационный поезд Минобороны России «Сила в правде» посетил Ставрополь 8 Марта
В Международный женский день Ставрополь посетил агитационный поезд Министерства обороны России «Сила в правде».
20:24
Госдеп США: власти Зимбабве выдворили из страны сотрудников USAID
Власти Зимбабве выдворили из страны сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
20:16
В Дагестане мужчина открыл стрельбу по людям из-за автомобильной парковки
Житель Дагестана открыл стрельбу по трём мужчинам из охотничьего карабина из-за конфликта, связанного с автомобильной парковкой.
20:15
Хамзин заявил о желании принять участие в Играх Будущего 2025 года
Боец команды Gamers of Future Ильяс Хамзин заявил о желании принять участие в турнире «Игры Будущего» 2025 года.
20:13
Военный эксперт — про F-35: американцы всегда выдают желаемое за действительное
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что американский F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия.
20:10
Хамзин рассказал, как получил травму в поединке с Сукаленко на Играх Будущего
Боец команды Gamers of Future Ильяс Хамзин рассказал, как получил травму в поединке с Владиславом Сукаленко на Играх Будущего.
20:06
Юнармейцы провели акцию «Километр красоты» в честь празднования 8 Марта
Всероссийское движение «Юнармия» провело ежегодную акцию «Километр красоты» в честь празднования Международного женского дня.
20:04
Вахитов: одна из задач — попасть в UFC и забрать пояс
Российский боец Артём Вахитов заявил, что его задача — попасть в UFC и забрать пояс.
19:58
Экс-военный НАТО возмутился, что США уничтожают необходимые ВСУ кассетные бомбы
Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах выразил недовольство тем, что Соединённые Штаты уничтожают кассетные бомбы и другие боеприпасы, которые необходимы ВСУ.
19:50
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.
19:49
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщается на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.
19:49
Московское «Динамо» победило «Динамо-Минск» и увеличило отрыв в серии плей-офф КХЛ
Московские динамовцы одержали победу над одноклубниками из Минска в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:45
Пентагон не нашёл доказательств посещения Земли пришельцами
Специалисты Министерства обороны США не нашли доказательств того, что нашу планету когда-либо посещали пришельцы.
19:45
Психолог Красноруженко рассказала о причинах депрессивного состояния весной
Психолог Галина Красноруженко рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.
19:44
Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС остаётся шаткой
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация с ядерной и физической безопасностью Запорожской АЭС остаётся шаткой.
19:44
Дело о подготовке теракта в Московском регионе рассмотрят в закрытом режиме
Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело о шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе в отношении агента СБУ Сергея Кармазина в закрытом режиме.
19:40
Лыжницы, попавшие в завал на Спартакиаде: ужас был, просто мясорубка
Участницы лыжного масс-старта на Спартакиаде учащихся Мария Русаловская и Дарья Малахова поделились эмоциями от инцидента.
19:37
Психолог Дугенцова объяснила, как говорить детям о приёмах мошенников
Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, как беседовать с ребёнком о приёмах мошенников.
19:33
Гросси: МАГАТЭ продолжит пристально следить за кадровой ситуацией на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжит пристально следить за кадровой ситуацией на Запорожской АЭС.
19:31
Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч к концу 2024 года
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на рост биткоина.
19:27
В Московском зоопарке рассказали о «реакции» манула Тимофея на популярность панды Катюши
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о «реакции» манула Тимофея на популярность панды Катюши.
19:24
«Спартак» обыграл «Северсталь» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
«Спартак» победил «Северсталь» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:23
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина
«Локомотив» победил ЦСКА в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:21
Общегородские субботники в Москве состоятся 13 и 20 апреля
Месячник по уборке и благоустройству территории состоится в Москве 1—30 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
19:20
В Днепропетровске сотрудники военкоматов искали мужчин среди цветочных прилавков
В Днепропетровске сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) искали мужчин среди цветочных прилавков, куда те пришли за цветами к 8 Марта.
19:16
Гладков: силы ПВО России сбили два БПЛА в Белгородской области
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.
19:12
«Автомобилист» победил «Ак Барс» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
«Автомобилист» победил «Ак Барс» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:11
Посольство сообщило, что премьер ЦАР направился в Россию с визитом
Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа вылетел с визитом в Россию. Об этом сообщило российское посольство в республике.
19:06
Кабмин Украины утвердил документы для получения от ЕС €6 млрд займа
Украинское правительство на заседании утвердило документы для получения от Евросоюза займа на сумму €6 млрд.
19:04
Вахитов: если звёзды сойдутся, бой с Перейрой может произойти в этом году
Российский боец Артём Вахитов высказался о возможном реванше с Алексом Перейрой по правилам ММА.
18:56
Кэмерон призвал Израиль начать принимать гумпомощь для Газы через порт Ашдод
Израилю следует начать принимать гуманитарную помощь для сектора Газа через порт Ашдод, пока ведётся работа по созданию нового морского коридора. С таким призывом к властям страны обратился глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
18:52
Лебрюн: Кузнецов обменян в «Каролину»
Нападающий Евгений Кузнецов обменян из «Вашингтона» в «Каролину».
18:47
Цена биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла почти до $70 тыс. и обновила исторический максимум.