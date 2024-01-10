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SVT: тысячи молодых шведов будут насильственно призваны в армию

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На фоне стремления командования Вооружённых сил Швеции увеличить численность военнослужащих тысячи молодых шведов не хотят проходить военную службу по призыву, сообщает государственный шведский телеканал SVT. Тем не менее в этом году Шведское агентство по призыву впервые с введения воинского призыва в королевстве намерено отправить нежелающих служить молодых граждан страны, число которых неуклонно растёт, в армию.
SVT: тысячи молодых шведов будут насильственно призваны в армию
AP
В скором будущем тысячи молодых шведов будут вынуждены проходить военную службу против своей воли. Об этом сообщило Шведское агентство по призыву, которое в этом году ожидает набора не менее 6 тыс. не желающих защищать свою страну призывников, передаёт государственный телеканал SVT.
 
По мнению генерального директора ведомства Кристины Мальм, долг по защите родины должен быть важнее личных интересов каждого отдельного гражданина североевропейской страны. Поскольку командование Вооружённых сил Швеции намерено нарастить численность военнослужащих, это означает, что в ближайшее время всё больше шведов будут проходить военную подготовку по призыву, вне зависимости от их желания.
 
В этом году по всей Швеции на призыв будут отобраны 28 тыс. молодых людей 2006 года рождения, которых выбрали из 110 тыс. человек, заполнивших соответствующую регистрационную форму. По данным Шведского агентства по призыву, против своей воли на срочную военную службу могут быть направлены от 6 тыс. до 8 тыс. человек.
 
Как отмечается, в этом году впервые с момента возобновления воинского призыва в Швеции призываются и те военнообязанные, у которых нет для этого мотивации. Для сравнения, в прошлом году проходить службу по призыву не хотели 4,5 тыс. молодых шведов, указывает SVT.
 
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SVT Швеция Европа
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