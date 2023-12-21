Эстонский депутат: Россия может напасть на шведский остров Готланд

Депутат эстонского парламента, полковник запаса Пеэтер Тали уверен, что если Россия что-то попытается сделать в балтийском регионе, то самым слабым в геополитическом плане местом является принадлежащий Швеции остров Готланд. Как передаёт ERR, Тали отметил, что страна пока не входит в НАТО, поэтому на неё не распространяется статья устава альянса о коллективной обороне.

Слабым местом в балтийском регионе является остров Готланд, принадлежащий Швеции, которая пока не входит в НАТО. Как передаёт ERR, об этом заявил депутат эстонского парламента, полковник запаса Пеэтер Тали.

«Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд. Можно повлиять на НАТО, атакуя или оккупируя остров страны, которая пока не входит в альянс», — заявил Пеэтер Тали.

«Конечно, там есть какие-то гарантии Великобритании и США, но это не значит, что НАТО, согласно Пятой статье Вашингтонского договора, должен объявить войну», — добавил Тали.