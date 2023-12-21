Эстонский депутат: Россия может напасть на шведский остров Готланд

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США Associated Press
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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Мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ Брянской области
В результате обстрела со стороны ВСУ села Сопычи Брянской области получил ранения мирный житель.
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Верховная рада приняла во II чтении проект о легализации медицинского каннабиса
Верховная рада приняла во II чтении законопроект, предполагающий легализацию медицинского каннабиса на Украине.
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Минобороны Украины отвергает сообщения о гражданстве США у детей Умерова
Министерство обороны Украины называет фейком сообщения о том, что дети главы ведомства Рустема Умерова — граждане США. В Киеве при этом подтвердили, что в 2016 году семья министра покинула Украину.
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Орбан заявил, что Венгрия выступает против вступления Украины в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, поскольку это может привести к втягиванию блока в военный конфликт.
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Мирзов рассказал о конфликте с Юраном в «Химках»
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал о конфликте с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном во время выступления в «Химках».
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УЕФА выступил с заявлением после решения Европейского суда по Суперлиге
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением после решения Европейского суда, который признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.
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Al Arabiya: ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем сроком менее двух недель
Палестинское движение ХАМАС отвергает любое перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.
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Revista Vascaína: «Спартак» пытался приобрести защитника Питона
Левый защитник «Васко да Гама» Лукас Питон мог оказаться в «Cпартаке» в летнее трансферное окно.
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Спутник в интересах Минобороны России успешно выведен на орбиту
Ракета «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник в интересах Министерства обороны России.
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Тарханов допустил приглашение российских клубов в Суперлигу
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.
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Marca: Суперлигу запустят примерно в 2025 году
Появилась информация о возможной дате запуска европейской Суперлиги.
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Еврокомиссия перечислила Украине транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд
Еврокомиссия перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год в размере €1,5 млрд.
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Тарханов: создание Суперлиги задавит существующий футбол
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на решение Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.
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В Челябинской области приняли бюджет региона на 2024—2026 годы
В Челябинской области 21 декабря во втором и третьем чтении утвердили закон о региональном бюджете на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов.
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Стали известны популярные направления для авиаперелётов из Москвы в праздники
Эксперты туротрасли назвали самые популярные направления для авиаперелётов из Москвы в новогодние праздники.
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В Челябинской области ввели новые выплаты Героям СССР и России
Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина заявила, что в регионе принят закон, устанавливающий новую выплату Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и Героям Труда.
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Врач Аскерова: несколько правил использования гаджетов помогут сохранить зрение
Врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Нурлана Аскерова рассказала, что смартфоны, планшеты, телевизоры и прочие устройства с ЖК-монитором не портят зрение. Негативные последствия для здоровья могут быть лишь от их неправильного применения.
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В Тюменской области водитель сбил ребёнка и покинул место ДТП
Житель Ханты-Мансийского автономного округа сбил в Тюменской области ребёнка и скрылся с места ДТП.
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Спасшего от пожара братьев и сестру подростка из Кургана предложили наградить
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в соцсетях сообщил о поручении представить к награде двенадцатилетнего подростка, спасшего младших братьев и сестру из горящего дома.
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Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал реализацию программы реновации и развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО.
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ДТП с участием 16 автомобилей произошло в Дагестане из-за тумана
Авария с участием 16 автомобилей произошла в Дагестане из-за тумана, погибших и пострадавших нет.
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В России предложили меры поддержки для помогающих коммунальщикам с уборкой
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан помогать коммунальщикам с уборкой в период экстремальных погодных условий. Копия обращения на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.
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Стало известно, в каком городе дешевле всего посмотреть «Щелкунчика»
Аналитики выяснили, в каком из российских городов до 10 января 2024 года билеты на спектакль и балет «Щелкунчик» будут стоить дешевле, чем в Москве.
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Глава представительства ВОЗ в Москве сообщила, что завершает миссию в России
Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович сообщила о завершении своей миссии в России.
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Орбан: сейчас вступление Украины в Евросоюз нереально
Украине понадобится очень много лет, чтобы стать претендентом на вступление в Евросоюз, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сейчас членство Киева в ЕС нереально, заявил он журналистам.
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Герасимов: сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным в 2024 году
Одним из приоритетов Вооружённых сил России в 2024 году остаётся военное сотрудничество с армиями других стран.
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Герасимов: главной задачей ВС в СВО в 2023 году было отражение наступления ВСУ
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что основной задачей российской армии в 2023 году было отражение ударной группировки ВСУ.
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Матвиенко: Запад недооценил потенциал России, вводя против неё санкции
Вводя санкции против России, Запад сделал большую ошибку и недооценил её потенциал, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Герасимов: есть перспективы усиления конфронтации Запада и России
Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сегодня существуют перспективы усиления конфронтации Запада и России в политической и экономической сферах.
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Матвиенко заявила, что страны Запада теряют интерес к Украине
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что западные страны постепенно теряют интерес к украинскому конфликту и Украине в целом.
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Goal: судебный спор Роналду и «Ювентуса» продолжится в 2024 году
Судебный спор между туринским «Ювентусом» и нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжится в следующем году.
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Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Челябинске
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, одержали победу в ритм-танце на чемпионате России.
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Аналитик: резкого ослабления рубля не предвидится, если не будет форс-мажоров
Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.
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Вагнер Лав проведёт следующий сезон в Бразилии
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих планах на 2024 год.
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Сборная России закончила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг сборных.
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Герасимов: ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек
Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, заявил начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
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Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки семей, дети в которых пострадали от украинской агрессии.
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Генштаб: ВС России уничтожили около 1500 объектов ВСУ оружием большой дальности
Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции уничтожили около 1,5 тыс. объектов украинской армии при помощи оружия большой дальности. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
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Герасимов: ВС России в зоне СВО ведут активную оборону и расширяют зоны контроля
Российские войска в зоне спецоперации успешно ведут активную оборону, расширяют зоны контроля, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
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Терентьева: сейчас моё состояние уже лучше, я тренируюсь
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала о своём самочувствии.
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Генштаб России: около 100 тысяч военных ВСУ прошли обучение в США и Европе
Около 100 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины прошли обучение в Соединённых Штатах и странах Европы, заявил начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
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Герасимов: широко разрекламированное Украиной контрнаступление провалилось
Широко разрекламированное Украиной и её союзниками контрнаступление провалилось, заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
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Герасимов: гегемония США и их союзников уходит в прошлое
Начальник Генерального штаба ВС России — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сегодня формируется многополярный мир, а гегемония США и их союзников уходит в прошлое.
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Ростовский суд приговорил украинца к пяти годам колонии за участие в «Айдаре»
Южный окружной военный суд приговорил украинца Владимира Удовика к пяти годам колонии за участие в нацбатальоне «Айдар»*.
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Орбан: Венгрия предлагает ЕС воздержаться от помощи Украине в течение пяти лет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от выделения средств Украине из бюджета объединения в течение пяти лет.
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Экс-морпех ВМС США Хо: Украине не стоило слепо доверять США
Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять.
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В «Реал Сосьедад» подтвердили, что Захарян пропустит матч с «Кадисом» из-за проблем со здоровьем
В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили, что российский полузащитник Арсен Захарян не сможет принять участие в матче с «Кадисом».
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Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине
Предпосылок для прекращения конфликта на Украине пока не видно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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«Известия»: в Москве умер племянник Сталина Леонид Аллилуев
Племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет.
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Посольство выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения
Посольство России в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения.