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Эстонский депутат: Россия может напасть на шведский остров Готланд

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Депутат эстонского парламента, полковник запаса Пеэтер Тали уверен, что если Россия что-то попытается сделать в балтийском регионе, то самым слабым в геополитическом плане местом является принадлежащий Швеции остров Готланд. Как передаёт ERR, Тали отметил, что страна пока не входит в НАТО, поэтому на неё не распространяется статья устава альянса о коллективной обороне.
Эстонский депутат: Россия может напасть на шведский остров Готланд
AP
Слабым местом в балтийском регионе является остров Готланд, принадлежащий Швеции, которая пока не входит в НАТО. Как передаёт ERR, об этом заявил депутат эстонского парламента, полковник запаса Пеэтер Тали.
 
«Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд. Можно повлиять на НАТО, атакуя или оккупируя остров страны, которая пока не входит в альянс», — заявил Пеэтер Тали.
 
«Конечно, там есть какие-то гарантии Великобритании и США, но это не значит, что НАТО, согласно Пятой статье Вашингтонского договора, должен объявить войну», — добавил Тали.
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источник
ERR Эстония Европа
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