ERR: 71% жителей Эстонии выступают за отставку Каи Каллас

Популярное
-
CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
-
La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
-
Focus: Путину не нужен диалог с Шольцем — всё и так идёт по его плану Focus
-
AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США Associated Press
-
Politico: Европе не удалось лишить Кремль доходов от экспорта нефти Politico
-
Риттер: в мире недостаточно денег для того, чтобы помешать поражению Киева Redacted
-
Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
-
Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
INFOX.SG
-
ФИФА назвала тройку претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список номинантов на самый красивый гол 2023 года — премию имени Ференца Пушкаша.
-
Специалист Власов посоветовал регулярно менять пароли в соцсетях
Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, как защитить личный аккаунт в соцсетях от взлома. По его словам, важно регулярно менять пароли, использовать антивирус и игнорировать подозрительные ссылки.
-
Швеция заявила заболевшего ковидом Самуэльссона на спринт в Ленцерхайде
Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас прокомментировал участие Себастьяна Самуэльссона в спринте в рамках третьего этапа Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).
-
Психолог Дербенёва рассказала, как помочь ребёнку побороть страх сцены
Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва рассказала, как помочь ребёнку справиться со страхом сцены.
-
МИД России: действия Еревана помешали договорённостям с Баку и Москвой
Действия Армении на саммите в Праге в 2022 году помешали реализовать соглашения с Россией и Азербайджаном. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
-
Бастрыкин запросил доклад после смерти 11-летнего мальчика в Краснодарском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти 11-летнего мальчика в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
-
С устроившего стрельбу в казанской гимназии потребовали взыскать 1,4 млн рублей
Прокуратура требует взыскать с устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей ущерба, нанесённого школе.
-
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США почти на $884 млрд
Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2024 финансовый год объёмом $883,7 млрд.
-
Германия поставила Украине вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней
Власти Германии поставили Вооружённым силам Украины вторую систему противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней.
-
Мажич заявил, что российские судьи выражают поддержку избитому турецкому арбитру
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич отреагировал на избиение турецкого арбитра Халила Умута Мелера бывшим президентом «Анкарагюджю» Фарухом Коджой в матче 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором».
-
Гарсия сменил Джо Джонса в поединке с Егоровым в рамках матчевой встречи по боксу «Россия — США»
У бывшего чемпиона WBA Gold в первом тяжёлом весе Алексея Егорова сменился соперник по поединку в матчевой встрече по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».
-
«Газпром» сообщил о росте поставок сетевого газа в Китай по «Силе Сибири»
Компания «Газпром» сообщила о росте поставок российского сетевого газа в Китай по «Силе Сибири» с середины ноября в связи с подписанием допсоглашения. С начала 2024 года показатели увеличатся до 30 млрд кубометров.
-
Власти Тверской области поздравили ветерана Екатерину Винк со столетием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Екатерину Винк со столетием.
-
Правительство Финляндии закроет все КПП на границе с Россией с 15 декабря
В правительстве Финляндии заявили, что все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией будут закрыты с 20:00 (21:00 мск) пятницы, 15 декабря.
-
В Ижевске приняли бюджет города на 2024 год
На сессии городской думы Ижевска приняли бюджет на 2024 год. Доходная часть составила 21,2 млрд рублей.
-
Newsweek: в Австралии мальчик нашёл ядовитую змею под рождественской ёлкой
В Австралии ребёнок обнаружил ядовитую змею под рождественской ёлкой.
-
Из аварийного жилья в Нижегородской области расселили 13,4 тысячи человек за пять лет
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что из аварийного жилья в регионе расселили 13,4 тыс. человек за пять лет.
-
Минобороны: военные России и Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане
Заместитель министра обороны России Александр Фомин и первый заместитель главы Минобороны Пакистана Хамуд-уль-Заман Хан обсудили сотрудничество в военной области, а также ситуацию в Афганистане.
-
Бывший тренер «Динамо» Шварц возглавил «Нью-Йорк»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц стал наставником американского «Нью-Йорк».
-
Аэропорты Ямала обслужили 1,9 млн пассажиров в 2023 году
Аэропорты Ямало-Ненецкого автономного округа обслужили почти 1,9 млн пассажиров с начала 2023 года.
-
Суд в Москве продлил арест матери 15 детей по делу о торговле людьми
Преображенский суд Москвы продлил на два месяца арест матери 15 детей по делу о торговле людьми.
-
Синоптик Цыганков предупредил о сильном снегопаде утром 15 декабря в Москве
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу, 15 декабря.
-
Посла России в Румынии вызвали в МИД из-за инцидента с БПЛА
Инцидент с падением беспилотника вблизи посёлка Гринду стал основанием для вызова в МИД Румынии посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина. Информацию об этом предоставили в румынском внешнеполитическом ведомстве.
-
Егоров рассказал, почему согласился на бой с Джонсом
Российский боксёр Алексей Егоров высказался о предстоящем поединке с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории Роем Джонсом — младшим.
-
Специалист Павлова рассказала о сроках годности новогодних салатов
Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, как долго можно хранить новогодние салаты.
-
В Петербурге полиция организовала проверку из-за гибели мужчины на ж/д станции
Сотрудники транспортной полиции Петербурга организовали проверку в связи с гибелью мужчины на ж/д станции Шувалово.
-
Боксёр Егоров назвал причину срыва боя с Тищенко
Российский боксёр Алексей Егоров ответил на вопрос о том, почему сорвался поединок с соотечественником Евгением Тищенко.
-
Два человека пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Два человека пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооружённых сил Украины в Петровском районе Донецка.
-
Канчельскис подтвердил переговоры с киргизским «Мурас Юнайтед»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что он может возглавить киргизский «Мурас Юнайтед».
-
«Синьхуа»: более 30 человек пострадали при разъединении вагонов в метро в Пекине
Более 30 человек пострадали в результате разъединения вагонов в метро в Пекине, информирует издание «Синьхуа».
-
Из-за приезда Зеленского во Франкфурте-на-Майне усилили меры безопасности
Во Франкфурте-на-Майне усилили меры безопасности из-за ранее не анонсированного визита Владимира Зеленского.
-
Патрушев: Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо
Министерство сельского хозяйства России работает над стабилизацией цен на куриное яйцо. Об этом заявил 14 декабря глава ведомства Дмитрий Патрушев.
-
Глава МВД: Финляндия снова закроет все КПП на границе с Россией
Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что правительство Финляндии приняло решение о повторном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией.
-
Нарышкин: Запад не оставит попыток военного освоения территории Украины
Запад не оставит попыток военного освоения территории Украины, а также попытается обеспечить дальнейшее существование русофобского режима в стране. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
-
В Старом Крыму благоустроили Екатерининский сквер
В Старом Крыму завершилось благоустройство Екатерининского сквера.
-
В Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы
В Хмельницкой и Житомирской областях Украины произошли взрывы. Кроме того, 14 декабря сообщалось о взрывах в Киеве.
-
В Дагестане криминального авторитета Макачова приговорили к 8,5 года колонии
Верховный суд Дагестана приговорил криминального авторитета Муршида Макачова к 8,5 года лишения свободы.
-
Воздушная тревога четвёртый раз за день объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины четвёртый раз за день объявили воздушную тревогу.
-
Жамнов заявил, что дата дебюта Ковальчука в «Спартаке» зависит от его состояния
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном дебюте нападающего Ильи Ковальчука.
-
Парад Дедов Морозов пройдёт 16 декабря в Тверской области
В Лихославльском муниципальном округе Тверской области пройдёт парад Дедов Морозов. Международный фестиваль состоится 16 декабря.
-
В Днепропетровске произошли взрывы
На Украине в городе Днепропетровске произошли взрывы.
-
МИД: Россия предлагает провести новый раунд переговоров между Баку и Ереваном
Россия готова организовать очередной раунд переговоров по выработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
-
В Ижевске завели уголовные дела по факту мошенничества в отношении пенсионеров
В Ижевске возбудили уголовные дела по факту мошенничества в отношении пенсионеров, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртии.
-
Поединок между Игнатьевым и Мидаевым назван боем года по версии RCC MMA
В Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей премии RCC MMA.
-
Специалисты напомнили, сколько времени детям можно проводить за компьютером
В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области напомнили, что, согласно СанПиН, дети 7—8 лет не должны проводить за компьютером более 80 минут в день.
-
Власти Казани вручили награды выдающимся жителям
Мэр Казани Ильсур Метшин наградил выдающихся жителей за заслуги перед городом.
-
Представитель НАТО заявил об отсутствии данных о намеренных ударах России
Информации, подтверждающей намеренные удары Россией по территории НАТО, нет. Об этом заявил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.
-
В Роспотребнадзоре напомнили, что гимнастика придаёт бодрости по утрам
В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу дали рекомендации, которые помогут наладить режим сна и чувствовать себя бодрым по утрам.
-
Невролог Ширшова рассказала о технологиях реабилитации пациента после инсульта
Заведующая неврологическим отделением, врач высшей категории, доктор медицинских наук врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Елена Ширшова рассказала о современных технологиях реабилитации после инсульта, которые начинаются с первых дней после болезни и включают комплекс процедур.
-
В Свердловской области направят полтора миллиарда рублей на покупку автобусов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на закупку 300 автобусов для муниципальных и межмуниципальных маршрутов направят 1,5 млрд рублей.