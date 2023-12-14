ERR Оригинал

ERR: 71% жителей Эстонии выступают за отставку Каи Каллас

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результатам опроса, 71% жителей Эстонии поддерживают отставку лидера Каи Каллас с поста премьер-министра. Как передаёт ERR, подобные опросы проводятся с конца августа, и доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остаётся довольно стабильной.
ERR: 71% жителей Эстонии выступают за отставку Каи Каллас
AP
Отставку лидера Партии реформ Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 71% жителей Эстонии. Как передаёт ERR, об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой Norstat.
 
Такое количество респондентов ответили «да» или «скорее да» на вопрос «Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?».
 
23% ответили «нет» или «скорее нет», ещё 6% затруднились с ответом.
 
По сравнению с предыдущим опросом, проведённым месяц назад, доля поддерживающих отставку нынешней главы правительства выросла на три процентных пункта.
 
Как отмечает портал, с конца августа Nortsat проводила данный опрос в общей сложности шесть раз. Доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остаётся довольно стабильной.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
ERR Эстония Европа
теги
исследование опрос отставка Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров