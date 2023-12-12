Hill: всё больше американцев считают, что живут хуже своих родителей
Всё больше американцев считают, что живут хуже, а не лучше своих родителей, сообщает The Hill со ссылкой на опрос, проведённый исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News.
В целом опрос показал, что американцы более склонны к пессимизму в отношении экономики, несмотря на ряд показателей, свидетельствующих о том, что экономика Соединённых Штатов имеет тенденцию к росту. Когда их спросили, поспевают ли их доходы за инфляцией, только 24% респондентов ответили «да», в то время как 76% сказали «нет».
62% опрошенных заявили, что экономика находится в «плохом» состоянии, и только 34% оценили экономическую ситуация в стране как «хорошую». 27% назвали инфляцию самой важной проблемой, стоящей перед Соединёнными Штатами, пишет The Hill.
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