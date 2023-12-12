Hill: всё больше американцев считают, что живут хуже своих родителей

Американцы с пессимизмом смотрят на экономическое состояние в Соединённых Штатах, передаёт The Hill. Опрос YouGov и CBS News показал, что 62% опрошенных граждан страны считают, что экономика находится в «плохом» состоянии, а 46% американцев полагают, что живут хуже своих родителей.

Всё больше американцев считают, что живут хуже, а не лучше своих родителей, сообщает The Hill со ссылкой на опрос, проведённый исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News.

Исследование общественного мнения показало, что 46% американцев утверждают, что их уровень жизни хуже, чем у их родителей. 33% считают, что их уровень жизни выше, а 21% полагают, что он примерно такой же. Согласно опросу, миллениалы и представители поколения X больше других склонны думать, что их уровень жизни хуже, чем у их родителей. 51% американцев в возрасте от 30 до 64 лет, 40% людей от 65 лет и старше и 39% граждан от 18 до 29 лет считают, что живут хуже.

Когда их спросили, каким было самое трудное экономическое время для Соединённых Штатов, 39% всех респондентов ответили, что это был карантин, введённый в связи с распространением COVID-19. При этом 22% назвали текущую ситуацию в стране самым трудным с точки зрения экономики периодом. 17% ответили: финансовый кризис 2008 года был таким, а 8% сказали — инфляция 1970-х годов.



В целом опрос показал, что американцы более склонны к пессимизму в отношении экономики, несмотря на ряд показателей, свидетельствующих о том, что экономика Соединённых Штатов имеет тенденцию к росту. Когда их спросили, поспевают ли их доходы за инфляцией, только 24% респондентов ответили «да», в то время как 76% сказали «нет».



62% опрошенных заявили, что экономика находится в «плохом» состоянии, и только 34% оценили экономическую ситуация в стране как «хорошую». 27% назвали инфляцию самой важной проблемой, стоящей перед Соединёнными Штатами, пишет The Hill.